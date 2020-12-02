【新冠肺炎】養和醫院77歲末期癌患者確診後離世　袁國勇：家人探望時曾除下口罩食Pizza

▲ （曾秋文攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（2日）確診個案數字再次「破百」，達103宗，另有約70宗初步確診，涉及一名養和醫院一名洗腎病人，港大學微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

袁國勇到場後發現今次的事件涉及一名86歲女士，其個案與早前確診72歲男洗腎病人相關，二人是相鄰病床，相信事件是與男病人曾經除下口罩進食三文治有關。詳情即看：【下一頁】

此外，袁國勇提到早前養和醫院一名77歲末期癌確診女患者，疑因其家人曾接觸過跳舞群組的確診者，再於探病時將病毒傳予患者，在女患者離世後，院內其後有醫護中招。

袁國勇提到，女患者的家人曾到健身中心，而健身中心中亦曾有一名歌舞群組的人到過中心，料是群組的人士將病毒散開。當女患者家人在探望女患者時就令其中招，而她另外兩名家人亦先後確診。

他續指，調查後得知，醫院的護士發現原來家人在探望病人時沒有佩戴口罩，亦有在病房內吃Pizza，他強調除下口罩是非常危險，早前的大部分個案均是與除下口罩、進食而感染，重申養和醫院的感染控制措施好足夠。

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記者：郭詩詩