未來5年僅建10.1萬伙公營房屋　安達臣道「煙花景」資助屋最快2024年落成

▲ 安達臣道前石磺場用地將大規模發展公營房屋。（資料圖片）

短中期公營房屋供應持續緊張，未來5年總建屋量只有10.13萬伙，僅達《長遠房屋策略》十年公營房屋需求量約三成，「後5年」要建屋逾廿萬伙追落後。

2024/25年度落成的資助出售房屋約1萬伙，選址首次曝光；啟德、安達臣道5個項目共落成逾6,300伙，屬主要供應。可是該年度公屋/綠置居僅8,800伙落成，較上年度建屋量跌逾一半。

▲ 啟德發展區將是公營房屋供應來源之一。（資料圖片）

《施政報告》宣布，政府已覓地330公頃，可建31.6萬個公營房屋單位，滿足《長遠房屋策略》未來十年公營房屋需求。運輸及房屋局向立法會提交文件，交代政府短中期公營房屋興建量，2020/21至2024/25年度可興建公營房屋10.13萬伙，當中資助出售房屋約3.08萬伙，公屋/綠置居就有7.05萬伙，可見短中期供應仍然嚴峻，意味大多數供應要到2025年之後才落成。

新曝光擬於2024/25年度落成的房委會居屋、房協資助出售房屋項目，共有約1萬伙；焦點落在啟德及安達臣道共5個項目，共提供6,320伙，當中有房協安達臣道R2-2號地盤，可遠望維港「煙花景」，料最快兩年後陸續推售。另外房委會在屯門及元朗也有項目同年度竣工，房協則於洪水橋提供約300伙安置單位。

公屋/綠置居供應方面，2024/25年度只有約8,800伙落成，較對上一個年度落成量大跌57%。對於近期綠置居項目被指滯銷，可是2024/25年度僅得1,100伙供4或5人居住的公屋單位落成；面積較細小的「2或3人單位」則有3,200伙，仍屬主要供應。

但當局指2025/26年度後落成的項目，大部分仍在規劃設計階段，並受多項因素影響，例如土地用途改劃、地區諮詢、基礎建設，及地盤平整等，發展或有變動，難於現階段詳列資料和時間表。

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記者：吳卓峰