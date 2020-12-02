831銅鑼灣暴動案 7人表證成立　區議員證首被告為急救員

▲ 涉8.31銅鑼灣暴動案，7名男女被告今於區域法院被裁定表證成立。(經濟日報資料圖片)

去年8.31有人發起於港島多處遊行及集會，7名男女被指於當晚在銅鑼灣及灣仔一帶暴動，案件今（2日）於區域法院續審，7名被告被裁定表證成立，各被告不自辯。首被告一方傳召區議員徐子見作供，他供稱首被告曾於另一個集會中安排急救物資、調配急救員等。徐另於庭上觀看首被告被捕的片段，並指認出被告的聲音説「我依家俾你地鎖，我係急救員」。

7名被告為陳佐豪（24歲；運輸工人）、金君卿（33歲；商人）、劉宇軒（22歲；學生）、郭美均（20歲；學生）、許智鋭（21歲；學生）、陳子揚（39歲；裝修工人）、鄒咏霖（23歲），同被控1項暴動罪。

法官姚勳智今裁定案件表證成立，各被告不自辯，首被告陳佐豪傳召辯方證人區議員徐子見作供。徐供稱，2019年8月11日發起及籌劃一個集會，當日警方就集會發出不反對通知書，首被告負責安排急救物資、設置急救站，亦曾經調配人手及向其他急救員講解急救情況如何處理。

徐續指，及至去年8.31前，徐因正籌劃另一場活動而聯絡首被告，希望對方駐場當急救員，但對方當時聲稱會參與8.31示威活動，需幫忙當急救員而未能幫徐。

庭上播放一段首被告被捕的片段，徐確認片中的聲音為首被告，當時他說「我俾家俾你地鎖、俾你地綁，我係急救員」。控方問及徐，會否期望急救員攜帶裝備在身，徐表示認同。控方又問到徐，急救員會否穿著黃色反光衣。徐則指部份會，部份不會。

控罪指，7人於2019年8月31日，在銅鑼灣記利佐治街連同其他人參與暴動。首被告另被控於同日，在百德新街無牌管有1部無線電通訊器。聆訊明(3日)續。

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記者：林欣樂