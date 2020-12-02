文憑試考生僅獲6分畢業即創辦泳會追夢　調查指本地生對升學向上流動期望低

▲ 研究團隊成員、中大教育學院教育行政與政策學系副教授袁月梅（右4），明愛元朗陳震夏中學校長歐陽麗琼（左4）及2019文憑試考生郭家成（左3）亦分享親身經驗。（中大提供）

有中學生在去年文憑試只考獲6分也無放棄追夢，去年底即成功創辦泳會，但亦有校長指新高中學制課程艱深，升學選科出路亦過於狹窄，學界力推生涯規劃也無法扭轉社會及家長想法。而香港中文大學一項調查顯示，本地主流高中生從師長親友獲得的升學支援，以及對於接受大專教育可提升社經地位的期許，均少過非主流學生，反映主流學生對升學持較消極態度及感到支援不足。

中文大學教育學院於2018年10月至2019年5月期間，以實體問卷訪問5,000多名分別來自23間中學的中四至中六學生。結果顯示，無論有否獲得書簿津貼及車船津貼的本地主流學生組別，影響他們升讀專上教育的多項因素自我評分均無明顯分別，雖然非主流學生一般被認為面對較大升學困難，但整體受訪本地生在獲得親友及師長等「重要他者」的支援、對於「專上教育功能」的認同感，以及自評學習能力的平均分，均低過內地新來港學生；少數族裔學生在上述項目評分亦高過本地生，但其受到種族及家庭社經地位影響的「封頂效應」評分亦明顯較高。

香港向上流動機會不足的問題為人詬病，對於獲得大學或專上學歷可「提高社經地位」及「放眼世界」的認同感，本地主流學生組別平均分低過非主流學生組別，以「提高社經地位」的認同感為例，非資助及資助本地生分別給予3.05分及3.1分（以4分為滿分），低過內地生的3.19分及少數族裔學生的3.28分；「使家人快樂」對於少數族裔學生最為重要（3.54分）。

學生對於「專上教育功能」的認同感

中大教育學院教育行政與政策學系副教授袁月梅估計，主流學生因本地專上教育普及化，且受樓價貴等社會結構因素影響，即使擁有大專學歷也無助求職，故不期盼升讀專上教育，建議為學生加強職場體驗，並透過師友計劃提升學生文化和社會資本。

明愛元朗陳震夏中學校長歐陽麗琼表示，主要服務社經地位較低的學生及內地生，指中學界別近年加強生涯規劃，即使政府力推職業導向及應用學習課程，但過去10多年卻出現「好大倒退」，認為與新高中學制令科目不再多元，以及家長心態及選科與經濟掛帥有關，「你畀咗個機會每個同學讀哂主流科目6年，家長未必接受畀子女因應向性能力讀適合嘅職業導向科目」，形容這條路「基本上係行唔通」。她續指，文憑試（DSE）課程比會考更艱深，「少不免有3分1學生同課程脫節」，因此令學生感到挫敗感、消磨意志，應反思是否人人都要入讀大專。

郭家成在2019年文憑試只考獲6分，他自言看似無前途，但認為人始終要有目標、夢想，而且「時間係唔等人」，最終放手一搏，去年底「膽粗粗創立咗間公司」，創辦屬於自己的泳會，兼任游泳教練，認為學生不應受自己的語文能力或膚色而影響，而學校應為學生增加侍應及廚師等職場體驗，政府亦應撥款向畢業生提供更多出路選擇。

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記者：馮琪雅