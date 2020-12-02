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調查︰逾6成在內地生活港青　較2年前更願赴大灣區發展

政治 20:23 2020/12/02

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左起：林至穎、霍啟山、郭基煇、王于漸。（冼偉倫攝）

香港廣東青年總會調查發現，具內地經驗者更願意到大灣區內地城市發展。64.6%在廣東省的港青表示，較2年前，更願意到大灣區內地城市發展，原因包括「香港市場較小」、「大灣區已開放更多便利港人的措施」等。

廣青總今年9月至10月，聯同香港大學及明匯智庫，抽樣訪問近1500名年屆15至39歲、住在香港或廣東省的香港青年，其中，在香港收集到1009份有效問卷，在廣東收到361份有效問卷。

在香港問卷中，逾8成半受訪者表示，聽聞過大灣區發展規劃，較2018年發布的調查，上升3成，惟認同度方面，22.1%受訪者認同或非常認同，較2018年的25.9%有所下降；不認同及非常不認同的更由2018年的11.6%，上升至33.3%。不願意到大灣區發展的受訪者，較2018年增加約2成，達51.1%；願意的則有22.3%，較上一次調查下降13.3%。

被問到與2年前相比，對去大灣區內地城市發展的意願變化，香港問卷中，19.4%受訪者表示更願意；27.8%受訪者更不願意；5成以上受訪者意願沒有變化。不過，在廣東省問卷中，64.6%受訪者表示，較2年前更願意在大灣區內地城市工作，34.4%受訪者的意願則沒有變化，更不願意者僅1%。

調查亦使用了Probit回歸方法，分析港青在內地的經歷，如旅遊、短期學習、就業、創業等，與到大灣區內地城市發展意願的關係。發現在相同情況下，與沒有內地經驗的港青相比，在內地長期學習的港青到大灣區內地城市發展的意願增加21.2%；有內地就業經歷的則增加20.7%；曾到內地實習的則多15.2%，反映具內地經驗者，更願意到大灣區內地城市發展。

機構另以雲端視像方式，焦點訪問6個小組，包括在學、求職中及在職的香港居民，了解他們願意及不願意到大灣區內地城市發展的原因，當中願意的原因包括「香港市場較小」、「大灣區已開放更多便利港人的措施」等；不願意的原因包括「認為內地教育質素未有保障」、「對內地的醫療技術抱懷疑態度」等涉及教育、醫療、文化及語言、安全的顧慮。

躍科人才（香港）有限公司高級顧問（大灣區）黃冠淳指出，兩地存在薪酬差異，是很多港青不願意到大灣區內地城市發展的原因。香港大學經濟學講座教授王于漸認為，去年的社會運動，是港青不願意到大灣區發展原因之一。

廣青總主席霍啟山表示，樂見港府在《施政報告》中，接納廣青總的多項意見，並推出「大灣區青年就業計劃」等，強調會積極與友好機構合作，響應政府政策，提供更多崗位予港青選擇。

廣青總常務副主席郭基煇指出，政府除了需要增加宣傳渠道及手法，還要加快為有意到大灣區內次城市發展的港青，提供更多支援，消除他們在住房、醫療、交通等方面的疑慮。

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記者：林曉君

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