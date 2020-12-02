【新冠肺炎】養和腎科透析中心接連有洗腎病人染疫　逾50病人及陪同人士需接受檢測

▲ 養和腎科透析中心接連有洗腎病人染疫，逾50病人及陪同人士需接受檢測。曾秋文攝

養和醫院一名72歲男性洗腎病人於11月25日確診新冠肺炎，由於今日(2日)再多一名在養和醫院洗腎86歲女病人初步確診，追查發現2人同於11月24日在養和腎科透析中心接受治療，院方正聯絡11月29日至12月1日期間於腎科透析中心就診的50多位病人及陪同人士，並會盡快安排他們接受病毒測試。至於在12月1日與女病人身處同一區域的兩位病人，資料已交由衞生防護中心跟進。

養和醫院表示，一位86歲女病人曾於11月24日到中心接受透析治療，與翌日確診的72歲男病人逗留在同一區域，院方當日即時通知該女病人，並於第1天、第4天及第8天安排新冠病毒測試。在密切監察之下，該女病人於第1 天及第4天的測試結果呈陰性，但在12月1日覆診時進行第三次檢測，發現女病人測試結果初步呈陽性，已即時將個案呈報衞生防護中心跟進。

院方表示，該女病人曾於11月26日至12月1日期間3次在中心接受治療，每次到診均通過體溫測試，並簽署確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群聚史，接受治療期間均全程配戴口罩。

▲ 86歲女病人曾於11月24日到中心接受透析治療，與翌日確診的72歲男病人逗留在同一區域。曾秋文攝

因應確診個案，養和醫院按衞生防護中心指引分別於即晚（1日）及今早(2日) 在腎科透析中心進行徹底清潔及消毒，以及即時為25位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性。院方會繼續對這批醫護人員進行醫學監測。

此外，就72歲男病人相關跟進情況，院方已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排病毒核酸測試，結果均呈陰性，正密切進行醫學監測。

院方強調，將繼續密切監察疫情，並嚴格執行各項高規格感染控制措施，務求盡速偵查及找出可能被感染人士。為進一步保障病人及員工安全，現時每次到腎科透析中心的所有覆診病人及陪同人士均需通過病毒抗原篩查，方可接受治療，覆診病人亦獲安排每周進行免費病毒核酸測試。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強