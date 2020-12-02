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深圳推18項措施　落實便利港澳居民政策

政治 22:27 2020/12/02

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深圳落實18項，涵蓋港澳居民在深圳學習、就業、創業、生活等4方面的措施，以便利港澳居民、推進在深圳工作和生活的港澳居民，享有市民待遇的行動。

18項措施中，有6項與學習有關，主要涉及港澳青少年來深交流、義務教育、高校獎助學金、深港澳職業教育合作、深港澳教育交流與合作、港澳機構來深辦學。

就業方面有3項，是關於港澳學生，去深圳實習見習就業、專業資質認定範圍、人才政策；在創業上則有創業補貼、深港澳青年創新創業基地、創業引導基金等。

至於生活方面就有5項，涉及居住證政策、人才住房保障政策、交通優惠、深港澳社會保障合作，以汲打造綜合服務平台。

18項措施中，有4條是與深圳戶籍市民同等待遇，分別是進一步支持港澳學生來深實習見習就業、港澳青年參加創新創業活動、推進深港澳社會保障合作，以及為來深的港澳居民提供公共交通優惠。

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責任編輯：陳宛彤

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