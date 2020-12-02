【確診大廈】12月2日新增103宗確診 君滙港、凱旋門、愉景灣等上榜(一文看清新增確診大廈名單)
社會 22:33 2020/12/02
12月2日本港新增103宗確診個案。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，君滙港、凱旋門、愉景灣、帝柏海灣、香港天際萬豪酒店等均上榜。
中西區：
- 錦華大廈
- 兆祥大廈
- 麗豪閣 A 座
灣仔：
- 京城大廈
東區：
- 東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
- 鯉景灣逸華閣
- 興華(一)邨興翠樓
- 維景臺
- 漢宮大廈
- 富欣閣
南區：
- 華貴邨華愛樓
北區：
- 雍盛苑雍華閣
- 馬屎埔
- 清河邨清潤樓
觀塘：
- 麗港城 23 座
- 油麗邨碧麗樓
- 德田邨德樂樓
- 高俊苑俊滿閣
- 嘉樂街順景大樓
- 德田邨德瑞樓
- 平田邨平真樓
黃大仙：
- 龍蟠苑龍珊閣
- 慈愛苑愛聰閣
- 橫頭磡邨宏亮樓
九龍城：
- 又一居 26 座
- 環海．東岸 1A 座
- 金巴倫道
- 木廠街
- 真善美村至真樓
油尖旺：
- 君滙港 2 座
- 帝柏海灣 5 座
- 新填地街 411-413 號義佳樓
- 凱旋門摩天閣
- 九龍水果批發市場 (油麻地果欄)
深水埗：
- 福榮街 38 號
- 石硤尾街 27-29 號
大埔：
- 龍成堡
葵青：
- 浩景臺 3 座
- 荔景邨風景樓
- 長宏邨宏心樓
- 石蔭邨智石樓
沙田：
- 秦石邨石暉樓
- 名城 1 期 3 座
- 美林邨美楓樓
- 海典灣 5 座
荃灣：
- 麗城花園 2 期 5 座
元朗：
- 寶翠山莊
- 天瑞邨瑞輝樓
- 嘉湖山莊美湖居
- 朗屏邨鵲屏樓
- 天富苑能富閣
- 天恩邨恩穗樓
屯門：
- 良景邨良俊樓
離島：
- 愉景灣 4 期蘅峰倚濤軒 32 座
- 香港天際萬豪酒店
- 愉景灣海堤居 16 座
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責任編輯：洪芷晴