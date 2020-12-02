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【確診大廈】12月2日新增103宗確診　君滙港、凱旋門、愉景灣等上榜(一文看清新增確診大廈名單)

社會 22:33 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，圖中君滙港上榜。(經濟日報資料圖片)

12月2日本港新增103宗確診個案。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，君滙港、凱旋門、愉景灣、帝柏海灣、香港天際萬豪酒店等均上榜。

中西區：

  • 錦華大廈
  • 兆祥大廈
  • 麗豪閣 A 座

灣仔：

  • 京城大廈

東區：

  • 東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
  • 鯉景灣逸華閣
  • 興華(一)邨興翠樓
  • 維景臺
  • 漢宮大廈
  • 富欣閣

南區：

  • 華貴邨華愛樓

北區：

  • 雍盛苑雍華閣
  • 馬屎埔
  • 清河邨清潤樓

觀塘：

  • 麗港城 23 座
  • 油麗邨碧麗樓
  • 德田邨德樂樓
  • 高俊苑俊滿閣
  • 嘉樂街順景大樓
  • 德田邨德瑞樓
  • 平田邨平真樓

黃大仙：

  • 龍蟠苑龍珊閣
  • 慈愛苑愛聰閣
  • 橫頭磡邨宏亮樓

九龍城：

  • 又一居 26 座
  • 環海．東岸 1A 座
  • 金巴倫道
  • 木廠街
  • 真善美村至真樓

油尖旺：

  • 君滙港 2 座
  • 帝柏海灣 5 座
  • 新填地街 411-413 號義佳樓
  • 凱旋門摩天閣
  • 九龍水果批發市場 (油麻地果欄)

 

深水埗：

  • 福榮街 38 號
  • 石硤尾街 27-29 號

大埔：

  • 龍成堡

葵青：

  • 浩景臺 3 座
  • 荔景邨風景樓
  • 長宏邨宏心樓
  • 石蔭邨智石樓

沙田：

  • 秦石邨石暉樓
  • 名城 1 期 3 座
  • 美林邨美楓樓
  • 海典灣 5 座

荃灣：

  • 麗城花園 2 期 5 座

元朗：

  • 寶翠山莊
  • 天瑞邨瑞輝樓
  • 嘉湖山莊美湖居
  • 朗屏邨鵲屏樓
  • 天富苑能富閣
  • 天恩邨恩穗樓

屯門：

  • 良景邨良俊樓

離島：

  • 愉景灣 4 期蘅峰倚濤軒 32 座
  • 香港天際萬豪酒店
  • 愉景灣海堤居 16 座

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：洪芷晴

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