民主派漸絕迹諮詢架構　公民黨鄭達鴻辭房委會小組委員

▲ 鄭達鴻辭任房委會商業樓宇小組委員。（鄭達鴻Facebook）

反修例風波爆發後，民主派與政府關係走向破裂，在政府諮詢架構中，也愈來愈少見民主派的身影，除了是政府減少委任民主派出任公職，亦有人選擇辭任。公民黨東區區議員鄭達鴻，就辭去房委會一小組委員的職務。

鄭達鴻曾報名參選原定9月的立法會選舉，不過在選舉押後前，已被DQ。而他本身擔任房委會商業樓宇小組委員會委員，職務至上月底就結束。

他解釋，離開並非受到打壓，只是質疑政府有多重視諮詢架構，以及出任公職的意義，而今次辭任是個人決定，其所屬政黨，沒有劃一規定黨員全面辭任公職。

鄭達鴻並非唯一一名，主動離開諮詢架構的民主派人士。今年3月，民主黨吳思諾就拒絕續任青年發展委員會。她當時曾指，加入是希望反映青年想法，但最終發現政府對青年人意見，是「聽到之後不做」。

其實，港府有不成文的「六六原則」，即最多任6個委員會，每個委員會最多做6年，但今年曾出現，民主派未牴觸有關原則，就不獲政府續任的情況。

民主黨前立法會議員鄺俊宇，今年先後被飛出扶貧委員會、公共圖書館諮詢委員會；上月被DQ立法會議席的公民黨郭榮鏗，5月不獲政府續任競爭事務委員會，不過他於7月被DQ參選資格後，選擇辭去房委會職務。

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