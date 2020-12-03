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【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人

娛樂 10:14 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Mandy Lieu被揭為人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華五年抱四。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，自2014年背妻與混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，轟動一時。過去一直只知Mandy Lieu為「洗米華」周焯華誕兩女一子，但原來已移居倫敦的Mandy Lieu，在去年再誕下一名女兒，其1歲孻女的照片近日才曝光。

已轉型當雜誌專欄作家Mandy Lieu現居於英國，據外國傳媒報道，Mandy Lieu如今正發展億萬農場生意，並被揭為洗米華誕下了四名子女，分別為5歲長女、4歲次子、3歲次女及1歲孻女。

據悉，雖然洗米華與她去年決定分手，但之後發現她懷有第四胎，孻女於去年10月出生。

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現

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【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現

Mandy為女兒買農莊

縱然洗米華與Mandy Lieu已分手，但Mandy Lieu指二人永遠也是一家人，會一同為育養子女而努力。

被外媒稱為「millionaire model」的Mandy Lieu身家豐富，她分享與子女相處時，表示由於長女Sarah欲要一頭牛作聖誕禮物，因而她買下農莊滿足女兒的欲望，並開展其農場生意。

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【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊

Mandy轉當才女

近年轉戰才女的Mandy為一本雜誌的專欄作家，主要介紹英國的可持續飲食文化，亦有談及家庭狀況。

她又斥資2億8千萬於漢普郡（Hampshire）購入莊園，計劃將其打造成有機食品生態農場，並開設了自家網站等，過着充實的生活。

兒女滿天下的洗米華除了與Mandy Lieu育有四名子女外，連同與前妻所生的長子周柏豪、現任太太陳慧玲（Heidi）所生的兩名女兒周梓童及周羨童，如今已有七名子女。

撰文 : TOPick柴犬出動

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