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【好人好事】粉嶺街市魚檔每晚送免費魚　暖心負責人：為社區出力共渡時艱

親子 10:21 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

粉嶺祥華街市魚檔每晚送出免費魚。

新冠肺炎疫情反覆肆虐，不少打工仔的生計都大受影響，甚至三餐不繼。不過社會上亦有很多好心人，願意伸出緩手，共渡時艱。近日，粉嶺有街市魚檔就在每晚7時15分後，提供免費魚給有需要的街坊自取，希望為社區出一分力。

魚檔提供已處理好的魚塊和魚尾供有需要的街坊免費自取。（陳旭明facebook圖片）

每晚免費送魚

粉嶺祥華名都區議員陳旭明，昨日（3日）在facebook專頁上載照片和帖文，他轉述祥華街市魚檔達江漁業負責人表示，即日起每晚7時15分，檔口會有魚供有需要的街坊免費自取，先到先得，派完即止。

希望能為社區出一分力，請各位亦幫手同有需要街坊講聲。

檔主表示，經濟低迷，希望與街坊共渡時艱。（陳旭明facebook圖片）

從其上網的照片可見，有一些已處理好的魚塊和魚尾，並有紙寫著「經濟低迷，共渡時艱」、「有須（需）要的街坊免費自取」。

網民：大大力去買魚

帖文一出，引來大批網民大讚，「多謝檔主，好人有好報」、「祝生意興隆」、「好有愛」、「大大力去買魚先」。有人則希望，有其他檔口也能伸出緩手，一起幫助街坊，並關注是否需要派人手在街市維持秩序，避免引起混亂。不過，亦有人擔心被濫用，「希望啲貪心既人唔好同真係有需要既人爭啦」。

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責任編輯：王明芳

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