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【明哥送暖】氣溫驟降好心人捐過百張棉被　深水埗明哥寒夜下出動轉贈露宿者

健康 11:00 2020/12/03

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氣溫驟降好心人捐出過百張棉被，深水埗明哥寒夜下出動轉贈露宿者。

本周天氣明顯轉涼，天文台表示，受一股東北季候風補充影響，接近周末氣溫下降，預料本周五及周六氣溫會進一步下降介乎15至21度。寒冷天氣下，一眾街頭露宿者特別令人擔心，幸而有好心人捐出百多張棉被，由北河燒臘飯店老闆陳灼明「深水埗明哥」夥同義工們，寒夜下親身到街頭送暖。

據Facebook專頁「北河同行」昨天發帖，明哥最愛哼歌神許冠傑金曲《印象》中的一句歌詞：「誰令我朝晚苦苦思量」。明哥經常「思量」的不只是明嫂，而是一班朝不保晚的無家者及基層。

寒流突襲，「北河同行」表示收到有心人來電，希望捐贈過百張棉被予露宿街頭的無家者。一眾義工聯同明哥知悉後義不容辭，馬上出動，寒夜下到街頭將一張又一張的棉被交到無家者手中，對抗寒流，實行「雪中送被」。

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帖文指，感謝香港有很多有心人記掛著基層和無家者所需，常常及時送暖。又叮囑巿民要提防溫度驟降，記得要多添衣物禦寒。

不少網民看後留言大讚：「感謝有心人及義工們的無私付出」、「好感動！真香港人的大愛」、「人間有愛」亦有人感謝明哥的付出：「明哥辛苦晒。」

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責任編輯：羅嘉欣

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