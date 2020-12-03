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【入行25周年】明白疫境開騷有重大考驗　楊千嬅坦誠面對輿論：會好好消化件事

娛樂 10:13 2020/12/03

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楊千嬅為個唱加緊排練。

楊千嬅今年入行25年，早前除拍攝紀錄片記下多年的歷程，亦將於本月底舉行紅館跨年演唱會，惟今次在疫情下開騷，面對重重困阻，千嬅日前接受《Star Talk》訪問，坦言面對逆境，但無阻她再度踏上紅館舞台的決心。

楊千嬅早前接受《StarTalk》主播許文軒專訪，談及將舉行25周年個唱感受。

千嬅表示：「今次跟巡唱完全不同，是一個全新個唱，用劇場形式表達我25年經歷，所以要花更多力氣同能量去演出。」

千嬅早前接受《Star Talk》訪問。

【千言慢煮】《多功能老婆》楊千嬅+陳煒+朱晨麗Re-u　千嬅無懼年歲日長：成熟智慧型女性很搶手

千嬅坦言：「戰戰兢兢走到現在，有很多健康、安全問題要兼顧，但抱著積極心態，發生甚麼事都好，會以安全行先，若不能就再想其他方法，可以改形式，甚至取消。」

問到今次個唱的準備工夫，千嬅指：「其實演出是需要保持練習，因為疫情休息了一年，生活習慣已改變，自己不習慣停那麼久，令到自己不停吃東西，其實我已經不是肚餓才食，而是將平時工作的幹勁轉移去食方面，度Rundown變了諗菜譜。」

今年舉行入行25年演唱會。

面對輿論感不安

千嬅更指自己重了10磅：「有一日發現睡衣少許窄就知大鑊，好誇張，照鏡很不對勁。初初做Training，我做引體上升真是好辛苦，現在才進入直路。」

對於近年要面對不少輿論壓力，千嬅明言：「我都只不過是普通人，突如其來的意見，自己都覺得好突然、不安同不開心。」

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她感性指：「上天要我經歷這25年人生，不斷分享好多正能量時，原來今日是要再考我牌。我選擇消化件事，想想問題所在，設身處地交換位置去消化。」

千嬅坦然道：「但我同自己講不會憎恨，因為我覺得這樣會變成負能量，所以消化咗後要令自己變得更正面，對我來說，人生經歷無論好壞都要正面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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