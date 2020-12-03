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【新冠肺炎】消息：今日新增92宗確診個案

社會 13:38 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（3日）新增92宗確診個案，涉及不明源頭個案。

昨日（2日）新增103宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和97宗本地個案，其中15宗屬本地感染源頭不明，其中13宗屬「跳舞群組」、16宗是日出康城地盤群組，另有39宗屬東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的院友，群組累計44人染疫。

食衞局局長陳肇始昨透露，預料明年中可向巿民提供新冠疫苗，不排除必要時緊急立法加快審批，供醫護、長者等高危群組優先接種，涉300萬人，其後擴至供全港巿民免費打。詳情即看：【下一頁】

消息指，行會日前已通過，限聚令、口罩令、強制檢測等違例定額罰款，由2,000元提高至1萬元，冀加強阻嚇力，惟仍待食物及衞生局和律政司研究條例。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在目前疫情嚴峻下，加重罰款增加阻嚇力，相信有效控制疫情。他稱，若市民在社區內不戴口罩，去過高危地方又不肯檢測，很難控制病毒不擴散，在加重罰則的同時，要確保措施有效，建議政府要加強巡查，切實執行新措施，當局亦應加強規管在私人會所、遊艇等群眾聚集的活動。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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