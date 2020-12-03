【港大藏屍案】涉謀殺妻子張祺忠囚終身　法官斥被告冷血殺妻屬悲劇

▲ 涉案被告張祺忠被裁定謀殺罪成。（資料圖片）

香港大學前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍港大辦公室，張上周四（26日）經審訊後，陪審團以大比數裁定謀殺罪成，案件押後至今（3日）早繼續處理。法官經考慮後，決定就張早前承認的防止合法埋葬罪，判入獄28個月。惟由於張亦被裁定謀殺罪成，因此仍需依例判囚終身。

法官指謀殺罪只有一種判刑，無論被告本來是一個如何溫和的人，他始終是冷血地殺害了與他結婚逾30年的妻子，事件對被告、死者和兩人的家人來說，都是一場悲劇。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

法官判刑時指，於案件押後期間，她收到辯方呈上兩個文件夾的求情信，逾百人聯署為被告發聲，講述被告為人慷慨溫和、樂於助人、對教學工作有熱誠等，法官亦於庭上聽到證人作供，因此亦明白被告於案發前是一個備受尊敬的人。

而謀殺罪是法律上最嚴重的罪行，判刑與被告的個人背景無關，無論被告於案發前為人多溫和及關懷別人，他始終冷血地殺害了與他結婚逾30年的妻子。辯方於審訊期間，指被告因受挑釁或精神重大失常而犯案，但有關說法明顯不獲陪審團接納。法官指，到底被告是否如控方所指，因錢財而殺害妻子，當中原因只有被告知道，但事件無論如何都對被告、死者和家人造成悲劇。

而就被告面對的防止合法埋葬罪，法官指被告於8月17日殺害妻子，並先後將妻子藏屍行李篋及木箱，直至8月28日，妻子的屍體才被發現，於上述11天期間，死者的胞妹、子女均以為死者失蹤，並因此報警尋人。

法官認為，被告的藏屍行為，不僅引致家人報警，更為他們帶來假希望，以為仍可尋獲死者。而最終死者的屍體被發現，亦必然對家人造成重大打擊。法官考慮到該控罪的案情、藏屍的時間和方法等，甚至亦考慮到被告因驚慌而藏屍等，法官決定以判囚3年半為起點，由於被告認罪，因此獲減刑三分一，最後就防止合法埋葬罪判以被告入獄28個月，刑期並需與被告面對的終身監禁同期執行。

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記者：楊詠渝