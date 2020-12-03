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【新冠肺炎】梁子超指違令罰款額增至萬元　或對低收入人士不公有違原意

社會 11:11 2020/12/03

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呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，昨日的確診數字再次「破百」，其中16宗是日出康城地盤群組、39宗屬東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的院友，群組累計44人染疫。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，院舍是高危地方，建議當局到院舍派發樣本樽，為院舍人員頻密定期檢測。

梁子超今早（3日）接受電台訪問時指，近一周的確診個案及源頭不明個案較上周上升約兩倍，預料確診數字會以幾何級數上升，要令數字「跌下來」則很在乎防疫措施是否到位，又呼籲市民盡量留在家中，避免高危活動。

對於有消息指違反口罩令等的罰款額或由2000元增至1萬元，他表示，無法判斷現行違反防疫規例的定額罰款2000元是否有阻嚇力，並稱暫看不到執法人員有果斷執法，認為有關人要先妥善執法，在證實措施無效後才可「大條道理」增加罰款金額。他續指，本港的貧富差距比較懸殊，若提高罰款金額可能會對有低收入人士或外傭等或會有不公平的情況出現，做法或有違原意，亦對法庭造成壓力：

定額罰款牽涉公平性問題，如果你俾得起呢啲錢就唔使俾人告，低收入人士可能會覺得『點解有錢就唔使被人告，無錢就被告？』

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍至今累計逾40人確診，梁子超指出由於院舍是高危地方，當發現院舍感染個案時，該處往往經出現大爆發，若員工要定期檢測，就要做得相當頻密。他認為現時政府與其要求院舍員工2星期檢測一次，未能做到「願檢盡檢」，建議當局到院舍派發樣本樽，為院舍人員頻密定期檢測，相信效果會比每兩周檢測一次。

至於食衞局局長陳肇始昨透露，預料明年中可向巿民提供新冠疫苗，不排除必要時緊急立法加快審批，供醫護、長者等高危群組優先接種，涉300萬人，其後擴至供全港巿民免費打。他認為若取得安全、有相關數據的疫苗會是一個很好的防控工具，即使疫苗不可覆蓋全港市民，優先為醫護人員和長者等接種，可有助減輕醫療系統壓力，強調愈早取得疫苗對恢復社區正常活動有很大幫助。

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記者：郭詩詩

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