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【照顧意外】坐輪椅長者被大毛巾覆蓋全身　目擊者憂心：老人家可能透唔到氣

健康 11:16 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有網民目睹一名坐輪椅的長者被大毛巾覆蓋全身，擔心老人家會喘不過氣。

照顧長者要留神，有網民最近表示在美孚目睹一名坐輪椅的長者，被一條大毛巾由頭到腳覆蓋全身，擔心老人家會喘不過氣，引發意外。

據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，有網民圖文並茂發帖，相片中可見一張輪椅上有人坐著，並有一條大毛巾由頭到腳覆蓋著該名人士，而該人士身後站著一名外籍人士。

發帖者稱，輪椅上的是一名長者，不知道是基於寒冷或其他原因，而要用整條大毛巾覆蓋著長者。她形容該名長者可能透不到氣，不停郁動手腳，發文呼籲：

如果圖中係照顧你家中長者，請叫工人姐姐錫吓個老人家。

事件引來網民議論，有網民猜疑：「可能有風疹唔吹得風」；亦有網民建議發帖者可上前了解事件，而發帖者稱，因不清楚背後原因，不確定是否家人指示外傭這樣做：「所以覺得最好都係由老人家家人睇到，警覺吓。」

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責任編輯：羅嘉欣

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