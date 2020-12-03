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【新冠肺炎】確診者5000元津貼暫收2宗申請1宗獲批　羅致光料地盤群組或增申請人數

社會 10:57 2020/12/03

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長羅致光表示，暫時收到2宗有關5000元補貼申請，其中1宗已經獲批。（資料圖片）

政府早前公布會向今年11月22日或之後，在本地確診而新冠肺炎、在公立醫院接受治療而「手停口停」收入減少的本港居民，發放5000元補貼。勞工及福利局局長羅致光表示，暫時收到2宗申請，其中1宗已經獲批，又估計近日有地盤出現爆發群組，部分人會受影響，有機會提出申請。

羅致光今早（3日）出席一個電台節目時表示，即使僱傭合約訂明享有有薪病假，但如果病人確診後再無剩餘有薪病假，也可以申請津貼。他又指， 政府無計劃再推出保就業計劃，認為在有限資源下，會優先製造就業機會，增加聘用公務員效率和次數，亦會考慮延長臨時工作。

他又提到，目前平均每日有110多名新外傭來港，而轉換僱主的申請個案每日約有170多宗，一般處理都很快，但如果外傭同一年兩次斷約，就必須要返回原居地，惟在疫情下制訂外傭政策令人「幾頭痛」，因要減少外來輸入個案的同時，亦要考慮僱主難請人的問題。

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責任編輯：陳子謙

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