【校長專欄】曾開老人院目睹長者被子女忽略 迦南幼稚園校監林薇：孩子要懂得愛

▲ 校監林薇忠告家長，教會孩子愛比再多才華更有用。

讀了一本幼兒教育界前輩的回憶錄，很想同各位家長分享一下，但想講的不是幼兒教育的理念，而是這位前輩一段現在鮮為人知的經歷，就是營運幼稚園的同時，曾試過開老人院，她於回憶內道出原因很簡單：「希望切切實實去看看這世界當父母盡力去照顧孩子，究竟當他們年紀老去的時候，孩子會如何回報父母呢？」就這樣營運老人院六年以來的每一天，這位校監都抽空照顧老人家，甚至有時親自下廚煮飯給老人家，也會陪老人家到醫院的最後一程。

她提到幼稚園門外，父母依依不捨目送孩子進班房，但置身老人院，只見當中的長者每到放工後的時間，或星期六日便會引頸以待，希望見到兒女前來的身影，一旦見到兒女來到，就特別歡喜快樂。一些長者起初充滿盼望，久而久之，他們明白子女都未必有時間來探望，這些長者已經變得習以為常，獨自坐在床上或椅上，偷偷看人家子女來探望的溫馨愉快場面，他們自己本人就不是味兒，內心的鬱悶只有自己知。她說：

父母多艱難辛苦就可以有時間照顧子女，就是騰不出時間去照顧自己的父母。

幼稚園的小朋友天真活潑可愛，實在是人見人愛，但老人家滿面皺紋，甚至有時面容扭曲，說話不清，相差甚遠。這位前輩就這樣說，在我眼中長者的面容，我不會只看見眼前的他們，我會想象他們在年輕時都有姣好的面容，可能是俊男美女。她說：

在我心目中，老人院內的老人家，是我幼稚園學生的進化版，是一批年紀老大的學生，我要用對待幼稚園學生的態度和愛心同樣去愛老人院內的老人。再者，小朋友有很多人愛他們，可是長者則被忽略，缺少別人給予愛，所以我更加重視令長者感受到我和老人院都極力給他們愛心，讓他們的離家獨居生活有好些心情。

這位前輩就是迦南幼稚園的校監林薇，至今仍然大力捐款贊助善終服務，至於對於家長的忠告就是

今天的父母不能再有傳統養兒防老，積榖防饑，對孩子不必過份寵愛，教會他們的愛心、懂得獨立思想，比有再多的才華更重要，懂得愛，孩子一生受用。

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