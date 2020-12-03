【早餐界KOL】倪晨曦騷工人製精緻蘋果天鵝　張敬軒遮遮挑機砌生果奇鷹

▲ 張敬軒遮遮挑機整獨特生果拼盤。

歌手張敬軒自從請了新工人「遮遮」之後，不時在社交平台分享「遮遮」的「好手藝」，引得一眾網民日日期待「遮遮」以甚麼早餐Surprise阿Sir，張敬軒並被封為「早餐界KOL」。

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▲ 倪晨曦的工人姐姐作品。（Instagram圖片）

蘋果天鵝VS生果奇鷹

自此，有不少明星好友食早餐時，都會Post Instagram story tag埋軒仔，進行一次早餐Battle。

昨日，倪晨曦就分享了工人姐姐用蘋果雕的天鵝，精緻得像藝術品。

▲ 張敬軒的工人姐姐作品。（Instagram圖片）

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而張敬軒與遮遮當然不甘示弱，挑機以不同生果砌出「奇鷹」一隻，由於造型古怪，故又再引起網民熱烈討論。

網民就勸軒仔睇開啲：「遮遮以三種生果砌埋一齊，顏色值100分，另外不同生活有不同營養，營養價值200分，贏哂！」

▲ 張敬軒叫遮遮整「Eagle」。（Instagram圖片）

軒仔與遮遮關係要好

日前，遮遮首次在張敬軒的演唱會上現身，又帶同麵包撐阿Sir場，嚇得張敬軒以為第二日早餐又食麵包。歌迷們對遮遮的出現表示非常興奮，之後亦不斷在軒仔的Post上留言笑指：「遮遮紅過你。」

遮遮自來到軒仔的家後日日都笑料百出，雖然如此，但軒仔與遮遮的感情要好，他亦不把她當作工人，並以朋友稱呼。

▲ 遮遮日前到紅館睇軒仔演唱會。

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張敬軒又在演唱會上透露，當初請遮遮是因為她一直有照顧老人家的經驗，希望她可以照顧將由內地來港與他團聚的父母，不過最後因疫情而遙遙無期。

遮遮初來報到時表示很久未有照顧過Teenager，所以笑料百出，創出不少早餐名堂，包括有硬過磚頭的熱狗、碳烤燶了的牛角包及韌過百潔布的Pancake等，令軒仔獲封「早餐界KOL」。

雖然有很多網民就表示期待軒仔每日的分享，但就有人認真指他可以教導好遮遮，不需每天都「公審」。

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軒仔當時就回覆指：「大家笑一笑啫，唔好太認真。依家咁嘅世界，想開心真係要特登去搵。我通常都淨係喺屋企食朝早嗰餐啫，冇乜所謂，反正我一日食六餐。

我有諗過推返佢上正軌嘅，不過有時見到啲朋友仔留言話一個早餐post令佢哋自己沉悶嘅一日多咗一次笑容，我覺得呢個緊要過我個早餐，畢竟開心無價。生活當中嘅苦我哋各自都有，但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It's ok。」

而且當有網民曾叫軒仔換了遮遮時，軒仔就出力為遮遮護航，指她只是廚藝不太好，但非常愛乾淨，把家裏打理得非常好，所以不會考慮換遮遮，是一個非常好的僱主。