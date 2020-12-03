【愛護大自然】汪明荃效外散步發現隨地垃圾　阿姐用樹枝檢口罩怒斥欠公德心

▲ 汪明荃驚見郊外遍地圤垃圾。

汪明荃（阿姐）一向熱心社會，積極行善，身體力行四出做義工，阿姐日前趁秋天天氣好，除在家露台曬手袋和鞋，又去行山和郊遊，昨日阿姐卻在郊外散步後感到一肚火，原來發現郊野遍地垃圾。

汪明荃在IG留言：「2/12/2020今午天氣不錯，有太陽，在清水灣郊野步行一小時，本來心情幾好，但見到隨地的垃圾，仍然忍唔住，用樹枝執起啲「口罩」，唉！有啲人真係冇公德心！」

▲ 汪明荃親自清理路邊的口罩。(取自IG)

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阿姐上載自己用樹枝執起大約有4至5個口罩，相信均為被途人丟棄的口罩。

網民都紛紛留言讚阿姐為善最樂，指阿姐人美心善」，網民又感歎香港確有好多自私自利的人，並讚許受到阿姐對香港滿滿嘅愛！！並指要跟阿姐多多學習。

▲ 阿姐曾帶同鄧卓殷、郭子豪一同去沙灘執垃圾。

事實汪明荃疫情下常身體力行做義工行善送暖，今年5月夏天時，汪阿姐曾帶同TVB藝人郭子豪和鄧卓殷，在炎熱太陽下到沙灘執垃圾，落手落腳清理遊人遺留的廢物，相當用心。

汪明荃（阿姐）社交平台上載多張沙灘清理垃圾照片，同行者便有郭子豪跟鄧卓殷（Amber），三人沿海邊沿路一直執拾垃圾至山上，阿姐身體力行自發清理垃圾，相當落力。

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阿姐大屋為衣物曬太陽

近日汪阿姐趁著好天氣，亦把多年來珍藏的名牌手袋拿出來「曬太陽」，善用價值逾六千萬的單幢豪宅的向海大花園平台。

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現年73歲的汪阿姐緊貼潮流，經常在社交網站分享她的生活趣聞。於月初阿姐上載照片，回憶小時候與媽媽、家姐和弟弟一起把冬衣和棉胎搬到天台曬太陽殺菌防霉的往事，同時把自己家中的衣服拿到豪宅外寬闊的平台對外展開。