【冷凍胚胎】「收養」冷凍24及27年胚胎　不孕夫婦兩度誕女打破世界紀錄

▲ 夫婦收養冷凍24及27年的胚胎，誕下健康女兒，打破世界紀錄。

現今科學昌明，昔日受不孕之苦的夫婦，也可透過各種人工受孕方式懷孕。美國有一對不孕夫婦，在2017年植入冷凍了24年的胚胎誕下大女，一度成為史上冷凍時間最長，且成功誕生的胚胎。而在今年他們再植入另一胚胎，並於10月底迎接幼女到來，而幼女的胚胎冷凍時間長達27年，再度打破世界紀錄。

據CNN報道，美國夫婦29歲的Tina Gibson和36歲Ben Gibson，多年來一直深受不孕症之苦，最初兩人想用傳統途徑領養孩子，但在女方父母建議下，決定到國家胚胎捐贈中心（National Embryo Donation Center）了解詳情。

植入冷凍24年胚胎誕大女

他們在2017年收養了冷凍24年的胚胎，事實上，Gibson夫婦都擔心冷凍時間如此長，會降低成功懷孕的機會。不過，Tina最終在當年11月誕下健康的大女Emma，當時成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。

而自從有了Emma後，夫婦亦希望為孩子添個手足，於是再度收養另一個胚胎，並在今年10月底誕下細女Molly。

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幼女胚胎被冷凍27年

Molly的胚胎在1992年10月就被冷凍起來，直至今年2月被收養後才解凍，移植到Tina的子宮內發育，即足足冷凍了27年。Molly出生時體重約6磅，非常健康。而夫婦亦因此二度打破打破世界紀錄，如今他們每天都對擁有兩名女兒一事感到驚奇和感恩。

每天我和丈夫都在談論這事，你能相信我們是多個孩子的父母嗎？

國家胚胎捐贈中心主任醫生Dr. Jeffrey Kennan表示，在Emma和Molly出生前，人們對冷凍多年的胚胎所知甚少，而兩名女孩的出生證明，胚胎不應因為「比較老」而被丟棄。

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責任編輯：王明芳