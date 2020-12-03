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【2020聖誕節】屈臣氏護膚彩妝聖誕產品　 義賣慈善熊籌款活動【附優惠詳情】

休閒消費 18:21 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

屈臣氏護膚彩妝聖誕產品推介。 (圖片由屈臣氏提供)

屈臣氏精選聖誕禮物，包括多款滋潤護膚、彩妝造型、天然有機、純素個人護理產品及保健產品優惠，屈臣氏電子商店更將推出不同聖誕禮遇。

屈臣氏推出護膚彩妝聖誕產品優惠。(圖片由屈臣氏提供)

屈臣氏獨家大熱Clean Beauty品牌推介

屈臣氏發售的Clean Beauty品牌，以高效能的安全成分、愛護環境、關心社會為核心價值，同時減少對地球的負擔。

屈臣氏自家皇牌護膚推介

屈臣氏自家皇牌護膚品Naturals by Watsons、Skin Advanced、Collagen by Watsons多款熱賣人氣護膚禮品套裝均於屈臣氏獨家發售，為您時刻溫和呵護面部及全身肌膚。

獨家彩妝及造型推介

獨家法國名模法寶Marionnaud Paris 熱推聖誕倒數日曆及購物優惠，加上韓國人氣美甲品牌DASHING DIVA 的聖誕限定款式，助您打造矚目節日造型！

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屈臣氏聖誕義賣慈善熊籌款行動

今年屈臣氏為凝動香港體育基金舉行聖誕義賣慈善熊籌款活動，顧客可於指定屈臣氏分店以慈善價港幣 $59.9 購買10.5 吋熊公仔 (白色或深啡色)，易賞錢會員再可享9折優惠。

屈臣氏將於每隻售出的慈善熊收益中，捐出港幣 $5 給凝動香港體育基金；全線屈臣氏分店亦有放置捐款箱，鼓勵顧客熱心捐款，支持凝動以體育造就青年，為基層青年致上溫暖的關懷和祝福！

顧客可於指定屈臣氏分店以慈善價港幣 $59.9 購買10.5 吋熊公仔 (白色或深啡色)，易賞錢會員再可享9 折優惠。 (圖片由屈臣氏提供)

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

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責任編緝：張懿慧

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