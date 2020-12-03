【生仔悲劇】45歲女子懷首胎竟患癌　丈夫一家堅持保胎慘釀一屍兩命

▲ 台灣一名男子，在發現懷孕太太患癌之後，堅持「一定要保小孩」，慘釀一屍兩命。

懷孕時若出現問題，要保寶寶還是媽媽的命，是一種兩難抉擇。台灣一名男子，在發現懷孕太太患癌之後，堅持「一定要保小孩」，最終太太及胎兒的性命也保不住。

台灣外科醫生蕭幕琦日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，一名45歲高齡孕婦被送往急症室時，表示她從懷上孩子開始就出現胸悶情況，只要躺下就無法呼吸，懷孕5個月只能坐着睡覺。蕭慕琦想幫她照X光檢查，卻被孕婦的丈夫阻止。丈夫表示「為什麼懷孕的人可以照X光，到底怎麼做醫生的？」，堅持不讓妻子做檢查。

此時蕭慕琦向孕婦丈夫解釋，其太太已懷孕5個月，照X光不會有太大影響，無奈丈夫仍然不願意，最後只好將病人轉至醫學中心。在該醫院醫生的勸說下，丈夫終答應讓太太照X光，發現孕婦胸部長了一顆壓迫到心臟的腫瘤，並確定她罹患淋巴癌。

丈夫一家堅持保小孩

醫生詢問丈夫一家人要保孕婦還是孩子，沒想到丈夫及老爺奶奶一致決定只要孩子，不保孕婦。意識清楚的女子聽從丈夫，沒有提出異議。女子隨後被送到大醫院，不幸的是，她到達該醫院第二天就失去生命跡象，醫生試圖急救也立即進行引產，無奈孩子及媽媽也沒能救回來。醫生及後得知，孕婦的父母早逝，留下她一人，所以很聽男方話。

節目中有其他醫生表示，通常遇到這個情況，以醫生的立場都是會保媽媽，因為母親身體狀況不好的話，也會影響寶寶。

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責任編輯：王明芳