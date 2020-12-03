【定額罰款】徐英偉稱未來數周會加強執法　冀提高罰款能起阻嚇作用

▲ 徐英偉表示，有不守規矩的人加劇疫情及導致社區爆發，相信提高罰款能起阻嚇作用。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，行政長官林鄭月娥早前預告，將「倍增」現時2,000元的違反防疫規例定額罰款。消息指，行政會議通過將違例定額罰款由2,000元提高至1萬，不過仍須待律政司研究條例。民政事務局長徐英偉表示，有不守規矩的人加劇疫情及導致社區爆發，相信提高罰款能起阻嚇作用，旗下部門如康文署，未來數周會加強執法。

徐英偉今早（3日）出席一個電台節目表示，今波疫情爆發速度快，情況較比上一波嚴峻，又指今波疫情爆發是因為有人不守規矩，政府各部門將於未來幾個星期加強執法及巡查，亦會加重違反防疫規例的罰則。

他又指，康文署過往到公園巡查時，經勸諭後聚集人群一般會散開，強調部分法例罰則只是想起阻嚇作用，呼籲市民要有「公德心」，嚴守防疫規定，不應持僥倖心態。

徐英偉又指，源頭不明個案的比例上升，如果繼續容許表演，讓大批人同時間進出場地，即使表演場地做更多防疫措施，都未必可以避免幾百、甚至上千人聚集構成的交叉感染風險。

他認為表演團體可多利用科技，直播或錄播表演，但明白網上演出的氣氛不及現場表演，但在疫情下部份行業或需犧牲，而政府對藝術文化界的支援從未停止。

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責任編輯：陳子謙