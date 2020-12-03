【減價開倉】瑞典經典牛王Cheap Monday劈價開倉　牛仔褲衛衣連身裙一律$50首飾$10【內附地址】

▲ Cheap Monday12月7日起的開倉活動一定不容錯過，牛仔褲、衛衣及裙一律$50。

大家還記得那個藏在牛仔褲後的經典骷顱頭logo嗎？說的就是曾經火紅的瑞典牛王Cheap Monday。Cheap Monday原本屬於H&M旗下，以「平價高質」牛仔褲作為旗號，可惜去年中結束營運，在各大時裝店從此消失。依然想擁有此潮牌產品的朋友，現在是最後機會了，12月7日起的開倉活動一定不容錯過，牛仔褲、衛衣及裙一律$50。

Cheap Monday於2000年在瑞典斯德哥爾摩成立，兩位研究牛仔褲多年的潮人以為顧客提供「平價高質」的牛仔褲為理念，成功令品牌迅速崛起。在創立品牌3年後，Cheap Monday就成功衝出瑞典，以貼身窄褲聞名全球。Cheap Monday牛仔褲顏色洗水多，亦有不同剪裁選擇，令它成為了極受歡迎的潮流品牌。

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Cheap Monday更獲H&M垂青，2008年被收歸旗下，當年品牌的火紅程度，就連香港時裝名店包括Lane Crawford、I.T、D-mop和Bauhaus也紛紛引入。可惜去年年中品牌結業，亦消失於各大時裝店及網店。

是次Cheap Monday聯乘BOOMSALE激安限定店的開倉活動，由12月7日起至12日舉行，貨品劈價發售，牛仔褲、衛衣及連身裙一律$50；T恤、鞋及帽一律$30；tote bag及首飾一律$10，而且買4送1。

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同場還有本地鞋履品牌House of Avenues的貨品發售，各式女裝鞋履兩對$150起，女士可以買定多對看門口。

Cheap Monday / BOOMSALE激安限定店開倉

日期︰12月7日至12月12日

地點︰觀塘巧明街95號世達中心B座21樓（觀塘地鐵站A2出口）

時間︰星期一至五（11am-8pm）；星期六（11am-6pm）

記者︰Maria