  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減價開倉】瑞典經典牛王Cheap Monday劈價開倉　牛仔褲衛衣連身裙一律$50首飾$10【內附地址】

休閒消費 14:08 2020/12/03

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Cheap Monday12月7日起的開倉活動一定不容錯過，牛仔褲、衛衣及裙一律$50。

大家還記得那個藏在牛仔褲後的經典骷顱頭logo嗎？說的就是曾經火紅的瑞典牛王Cheap Monday。Cheap Monday原本屬於H&M旗下，以「平價高質」牛仔褲作為旗號，可惜去年中結束營運，在各大時裝店從此消失。依然想擁有此潮牌產品的朋友，現在是最後機會了，12月7日起的開倉活動一定不容錯過，牛仔褲、衛衣及裙一律$50。

Cheap Monday於2000年在瑞典斯德哥爾摩成立，兩位研究牛仔褲多年的潮人以為顧客提供「平價高質」的牛仔褲為理念，成功令品牌迅速崛起。在創立品牌3年後，Cheap Monday就成功衝出瑞典，以貼身窄褲聞名全球。Cheap Monday牛仔褲顏色洗水多，亦有不同剪裁選擇，令它成為了極受歡迎的潮流品牌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Cheap Monday更獲H&M垂青，2008年被收歸旗下，當年品牌的火紅程度，就連香港時裝名店包括Lane Crawford、I.T、D-mop和Bauhaus也紛紛引入。可惜去年年中品牌結業，亦消失於各大時裝店及網店。

是次Cheap Monday聯乘BOOMSALE激安限定店的開倉活動，由12月7日起至12日舉行，貨品劈價發售，牛仔褲、衛衣及連身裙一律$50；T恤、鞋及帽一律$30；tote bag及首飾一律$10，而且買4送1。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場還有本地鞋履品牌House of Avenues的貨品發售，各式女裝鞋履兩對$150起，女士可以買定多對看門口。

Cheap Monday / BOOMSALE激安限定店開倉

日期︰12月7日至12月12日

地點︰觀塘巧明街95號世達中心B座21樓（觀塘地鐵站A2出口）

時間︰星期一至五（11am-8pm）；星期六（11am-6pm）

記者︰Maria

相關文章

【名牌開倉】名牌限定店勁減開倉尋寶　Hermes、CHANEL、Fendi手袋3折發售【內附地址】
12:20 2020/11/24
【名牌開倉】名牌限定店勁減開倉尋寶　Hermes、CHANEL、Fendi手袋3折發售【內附地址】
【平掃名牌】意大利皮具Tod's首間outlet登陸香港　低至6折熱賣豆豆鞋必搶
12:09 2020/09/08
【平掃名牌】意大利皮具Tod's首間outlet登陸香港　低至6折熱賣豆豆鞋必搶
【新店速報】法國名牌BALMAIN首間outlet進駐香港　3折起掃巴黎殿堂品牌時裝
11:28 2020/06/01
【新店速報】法國名牌BALMAIN首間outlet進駐香港　3折起掃巴黎殿堂品牌時裝
開倉 減價開倉 時裝服飾 著數優惠 時裝服飾種類 消費種類 消費資訊 觀塘

最高瀏覽

【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天