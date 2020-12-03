【使徒行者3】關寶慧離巢18年回歸大台　遺憾父親無緣見證奪舞台劇后獎

▲ 關寶慧在《使徒行者3》表現相當亮眼。

劇集《使徒行者3》可謂星光熠熠，不少久違的面孔亦聚首一堂。在《使徒行者3》演警務處助理處長Madam Chan的關寶慧本是客串角色，雖然出場不多，卻在《使徒行者3》令觀眾留下深刻印象。

在節目《我老友係明星》中自稱祖先為滿清八大姓氏之一的瓜爾佳氏的關寶慧，從小家境不俗，她曾接受TOPick訪問表示，身為家中孻女的她是被寵愛的孩子。

她後來入讀香港演藝學院戲劇系，畢業後在1991年加入TVB當演員。

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▲ 關寶慧畢業於香港演藝學院戲劇系。（關寶慧微博）

關寶慧奪舞台劇后

肯搏肯做的關寶慧憑《我愛玫瑰園》、《射鵰英雄傳》等漸在TVB闖出名堂。在2002年演畢《無頭東宮》後離巢，事隔18年才回大台客串《使徒行者3》。

在2019年，關寶慧憑舞台劇《她媽的葬禮》獲「第28屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇/鬧劇）。

每次提到此事，她都不禁落淚，全因想起過身的爸爸：「我激動在於我爸爸好想我紅，但他走咗（逝世），這個獎我覺得他（在天上）睇住我攞。」爸爸未能目睹自己獲獎，成為關寶慧的一個遺憾。

▲ 關寶慧奪「第28屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇/鬧劇）。（陳智良 攝）

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事業低潮被騙拍三級片

其實當年關寶慧離開TVB後，一心往電影圈進發，卻遇上電影低潮期，她曾以「一灘爛泥」形容當時的自己：「有些好核凸的三級片，照接！雖然我不是負責脫的那個。」

有朋友甚至懷疑關寶慧撞邪，因為當時整個人好負面，成日發脾氣。

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近年關寶慧接受商台《1圈圈星光背後》訪問稱，自己當年因受騙才拍三級片。話說在1998年，關寶慧以性感姿態拍電影《男人胸女人home》，海報的全裸造型曾引起哄動。

關寶慧回憶：「拍海報時我是有穿泳衣，後來海報卻『執』走了，我事後才知，而且我在片中只有部分背部裸露，沒有露點，但因此卻被標籤成三級女星。」

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