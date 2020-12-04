保證3.85%預付保費利率儲蓄壽險 5年輕鬆達成理財目標

傳統智慧教我們，人生必須要有長遠計劃，才能按部就班實踐。但近年社會變化之快及生活指數之高，已超乎我們想像，要迎合時代步伐，人生計劃也要適時審視，隨機應變，才能捉緊機會，有利於實踐各種人生計劃。

就以儲蓄為例，以往要爭取高息回報，可能要選擇10年或以上的儲蓄計劃，以時間滾存生息。但今時今日，隨著環境都不斷改變，人生階段也會因應時勢而作出不同的決定，例如置業、結婚、生兒育女等，都需要動用金錢，但太長的儲蓄計劃會綁死資金，人生計劃往往好像有點「遙不可及」。因此，最好就是有一種短期而又提供穩定且高回報的儲蓄計劃，讓用家靈活應變，理財更有彈性。

繳交3年保費 5年後取回本金和利息

太平人壽（香港）剛推出了緊貼時代脈搏的「愛‧快蓄」儲蓄壽險計劃，最吸引之處是其保單年期僅為5年，投保人只需繳交3年保費，便可於5年後連本帶息取回資金，資金調度更為靈活，同時滿足到儲蓄及人壽保障的需要。

當然，短期儲蓄也講求回報率，投保人在今年12月31日或之前投保「愛‧快蓄」儲蓄壽險並預繳3年保費，即可享保證3.85%預付保費年利率，保單期滿時年度化保證回報率高達3%（以美元為保單貨幣）或2.8%（以港元為保單貨幣），年均回報率遠勝一般銀行的定期存款及iBond保證回報。

多種繳付選項 靈活投保

舉個例子說明，40歲的吳先生選擇一筆過繳付3年合共30,000美元的保費，當5年保單期滿後，他連同本金和保證回報可獲34,778美元，即大約是實際已繳總保費的116%。假如他以年繳方式投保共30,000美元，分3年每年繳付10,000美元保費，當5年保單期滿後，他連同本金和保證回報可獲33,505美元，即大約是實際已繳總保費的112%，年度化保證回報率為2.79%。

「愛‧快蓄」儲蓄壽險講求靈活便捷，提供彈性的繳費方式，投保人可因應自己的理財需要，選擇在投保時一次過全額預付保費，或者每月或每年定期支付，而申請程序也一樣簡易，只需在網上投保，毋需進行驗身，快捷妥當。

「愛‧快蓄」儲蓄壽險的3.85%預付保費年利率屬限時優惠，心動不如行動，立即網上投保或了解更多：https://bit.ly/3lAVPJG

*已包含3.85%保證預付保費利率，以上例子的數值已調整為整數作說明之用。

（資料由客戶提供）