【抗癌鬥士】先患腸癌再歷男人之痛　前列腺癌康復者當電話義工助同路人

▲ 癌症康復者陳華，他先後經歷過腸癌、前列腺癌兩個頑疾，幸而抗病成功，退休後他決定投入義工工作，發放正能量。

陳華（Wilson）外表陽光、身材高大，說話亦中氣十足，完全看不出來是個癌症康復者。他先後經歷過腸癌、前列腺癌兩個頑疾，幸而抗病成功，退休後他決定投入義工工作，在不同活動中支援和鼓勵同路人，成為他們的正面例子。

5年前一次例行身體檢查，Wilson從報告數值中才發現自己的身體有異常，當時並沒任何病徵，隨即被轉介往外科、泌尿科跟進。服了兩星期的消炎藥，驗血檢查卻發現指數仍不樂觀，最後經抽針檢查確診前列腺癌。

腸癌康復再患癌 需切除前列腺

早在2000年，Wilson同樣在身體檢查中發現大腸有瘜肉，確診腸癌初期，需做手術切除。原本已經歷過一次大病，15年後又再來一次，Wilson坦言當下心情很忐忑不安，無法置信。

為甚麼又會找上我呢？完全諗都無諗過。因為第二次確診，起初精神、壓力上都有點不穩定。

雖然是二次打擊，但亦因為有上一次成功抗癌的經歷，Wilson花三、四日就調整好心態面對。「因認知不多，故拼命上網看有關前列腺癌的資訊。看到情況不算太差，了解更多治療方法、後遺症管理方法後，就將情緒控制好、跟醫生討論，正面地接受治療。」

癌症屬1期，幸而尚未擴散，Wilson選擇「一刀切」做外科手術，把前列腺和周邊的淋巴結切走，盼做到更佳的根治效果。「前列腺、精囊、周邊的5粒淋巴結都切了。手術微創的方式進行，傷口好細，也不算太痛，完美地完成第一關。」

術後翌日雖然身體插了尿喉、引流管等，但Wilson仍聽從醫護的建議，在狹小的病房內來回走路，幫助身體加快復元。「手術後不要怕痛，別躺着不動，適當地郁動對病情有絕對的幫助，我想快點好返。」

▲ （黃建輝攝）

滲尿後遺症相當困擾 「一大嚿嘢好怕影響外觀」

Wilson術後精神狀態佳，他笑說復元過程好輕鬆，並不難受。不過原來最辛苦、最難適應的關口，是在出院之後——尿滲問題。出院後至拆綫當日，護士給了Wilson一塊尿墊，他才知道沒了尿喉後，當膀胱內儲得太多尿液，原來是控制不了的。「一有多少少尿，就直接滲出來，這是前列腺癌患者好辛苦的事，好困擾，我當時無任何準備。」

一般人的膀胱貯存約400ml的尿液才有尿意，但對Wilson來說，可能一兩百毫升尿液已急到快尿出來。故初期Wilson要穿厚身尿褲避免滲尿，感覺非常差。要改穿鬆身褲，也會精神緊張，總覺得會有滲尿。

好多人因而不敢喝水，我都喝少了。當時我還在上班，以前窄身少少的西褲已根本穿不下，一大嚿嘢喺度，好怕影響外觀，不想別人知道。

醫護指手術後3個月為黃金期，Wilson需多做提肛動作，鍛練盆底肌肉。「當好急的時候，要忍那一下，吸住10秒再放鬆，一日最少做5次，早、午、晚、下午茶和宵夜後。當盆底肌控制得好，就會對尿滲問題有好大幫助。」

練習愈多情況就愈有改善，Wilson一步步由穿尿褲改為厚尿墊，再換薄尿墊，花12個月後就毋須再擔心滲尿問題。「換了薄尿墊舒服好多，也要習慣別等到急的時候才上廁所，因一急、一到臨界點就忍不住。未急就要去定，要提高覺察力，早一步去廁所。」

▲ 每人康復的進度都不同，有些前列腺癌的病人術後需長期用尿布、尿墊，滲尿問題仍然嚴重。（iStock圖片）

時間助跨越心理關口 曾影響自尊心

滲尿問題花1年處理，另一個心理關口，是做完前列腺手術後，勃起功能減退的問題。「前列腺兩側有兩條神經綫，控制男性性器官的勃起功能。若整個前列腺切走，無保留這兩條神經綫的話，就完全不能勃起。我好幸運，醫生幫我保留了其中一條，我的勃起功能仍能維持50%。」

能否保留神經綫，取決於癌細胞的位置。若太接近，則無法為了保留功能而放棄根治機會；Wilson指雖然功能減半，但亦正面面對。

男士自尊心最重要，第一道的心理關口過了，第二關我起碼還有50%功能，還未算好差嘛，慢慢就會適應，加上我年紀都這麼大了；其實相比起好多前列腺癌病人，我算是最幸運的一群，比其他人好好多了。

從外觀難以察覺到Wilson是癌症康復者，他仍曾經擔心外界會有異樣眼光。「在職期間我有個錯覺，覺得若人知道我患癌，會覺得我的工作表現會受影響，故我並不想讓身邊的同事、朋友知道這件事。」

期後後遺症漸漸減退，繃緊的精神壓力、焦慮亦隨時間消散，退休後Wilson開始敢與朋友分享這段經歷，對方的反應令他相當驚喜。「他們知道50歲以上的男士好大機會患上此症，並沒有所謂的眼光或疑問，其實好多時自己的憂慮，比起別人的異樣眼光還多。」

▲ Wilson指現時已90%康復，精神、活動能力良好。以前不愛做運動的他，現在每周會堅持花3至5日做運動。（黃建輝攝）

▲ 同路人活動除了可幫助病友，Wilson說在他們身上也學到很多病後護理、治療方法的知識，將來可向其他人分享。（被訪者提供）

打慰問電話助病友 同路人帶來同理心

退休前是連鎖蛋糕店的銷售及營運經理，Wilson曾主力統籌義工活動。他計劃退休後繼續投放三分一時間做義工，剛好遇上香港癌症基金會招募，便隨即加入。本來對打慰問電話不太感興趣，但在社工的游說下決定一試，這份經歷一改他的想法。

曾跟進過一個80多歲的伯伯，起初他不太說話。後來聊了一陣子，大家互相信任之後，他便開始將內心感受、難過的事情告訴我。 今年新年前他要去美國探親，他說2月份記得再打給他，好想跟我聊天。他是第一個叫我再打電話給他的人，感覺後此成為了朋友，他信任我，我也好開心。」

Wilson既是同路人，又是聆聽者，在10多分鐘的通話中讓對方有個情緒出口，並感受到被支持、接納的能量，因為大家都感同身受。「若跟別人說我有多痛，他知道嗎？他未必知道。說滲尿，他知道我如何滲嗎？我們一說出來，大家就完全知道這種感覺。其實讓他們有個機會多說點，他就會舒服些、開心些。」

▲ 不少病友缺乏關心、覺得孤單，Wilson指慰問電話能讓他們感覺到有人關愛，抗癌路上並不孤單，有需要時亦可即時轉介予專業人士跟進。（黃建輝攝）

不單打慰問電話，Wilson亦參與癌症基金會「前路無阻——詠春健體班」，讓一眾病友強身健體之餘，亦加強社交。「外面的詠春拳講求力度和馬步，這裏比較慢，像套詠春操。它教我們如何提肛升腰、增強盆底肌。」利用運動連結病友，小組也會籌辦不同講座、小組分享，將化療、手術、電療等不同治療方案的病友分組，更針對性地提供支援。

認識了一班好好的同路人，開了個群組、每日都聊天。不過始終男士比較內斂，好少會說『我關心你』等說話，我們每朝都會講早晨、送祝福語，大家笑說只要在群組內有出聲，就代表健全了。

記者：吳霆俊