「香港出行易」App步行路線資訊覆蓋全港18區　截至上月底累積下載次數逾224萬

▲ 運輸署在2018年7月推出「香港出行易」流動應用程式。（資料圖片）

運輸署在2018年7月推出「香港出行易」流動應用程式，讓市民可以隨時隨地搜尋實時交通和運輸資訊，方便計劃行程。運輸署今日（3日）宣布，「香港出行易」流動應用程式的步行路線搜尋資訊已覆蓋全港18區。

截至今年11月底，「香港出行易」累積下載次數超過224萬，每日平均點擊率約4萬。為鼓勵市民多步行，「香港出行易」自推出以來一直優化其步行路線搜尋功能，由最初覆蓋的銅鑼灣及尖沙咀，逐步於今年7月擴展至整個市區。該搜尋功能亦為視障或肢體傷殘人士提供合適的無障礙步行路線建議。

隨着地政總署製成三維行人道路網數據集並於香港地理數據站（geodata.gov.hk）及資料一線通網站（data.gov.hk）免費開放予市民使用，「香港出行易」已採用有關數據並擴展步行路線搜尋資訊至全港18區。

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責任編輯：陳子謙