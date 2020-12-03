【小馬雲】12歲男童激似馬雲爆紅　輟學近一年每日拍抖音片淪為搖錢樹

▲ 12歲男童激似小馬雲爆紅，最近被發現輟學近一年，每日拍片淪為搖錢樹。

在內地江西吉安市有一名男童范小勤，因為長相激似阿里巴巴創辦人馬雲而一夜爆紅，被稱為「小馬雲」。由於小勤家境貧窮，殘疾老夫無力照顧他，4年前一位名為劉長江的商人將他帶走，並對其爸爸承諾將會供小勤讀大學，讓他過更好的生活。然而，小勤被發現今年從未上學，反而抖音帳號每日更新，上載不同片段，慘被淪為搖錢樹。

意外爆紅 小馬雲被商人接走

綜合內地媒體報道，范小勤一家貧窮，爸爸范家發在40年前因被毒蛇咬傷，需截肢保命，目前只剩下左腳步行，而太太右眼失明，智力低下，生活無法自理，而奶奶也患腦退化症。在2015年有人意外被發現范小勤的長相激似馬雲，遂將照片上載至社交媒體，轉眼小勤一夜爆紅。此後，到訪村子的車子一架接一架地湧來，搶著要與小勤合照。

▲ 小勤的爸爸范家發在40年前因被毒蛇咬傷，需截肢保命。（影片截圖）

直到2017年，當年只有9歲的小勤被商人劉長江看中，向小勤爸爸承諾給予優質的生活後，便將他帶走，表示送至河北石家莊市南栗小學入讀一年級，聘請貼身保母王雲輝照顧。

兒子被帶走 見面機會減少

在爸爸范家發眼中，劉長江是貴人，不但照顧小勤，更多次幫助裝修房子，甚至每年補貼數千至一萬人民幣予他一家。不過，自從小勤離家後，父母與兒子見面的機會驟減，每年只能待過年時才能見10多天，爸爸只能隔數個月才致電保母詢問兒子的近況。

自2018年起一直缺課

今年受新冠肺炎疫情影響，學校指小勤一直未有上網課，當地教育局告知爸爸范家發。而小勤同學說：「2018年下學期就沒有來，到三年級他就不來了。」范家發遂致電給保母，對方堅稱小勤身體不好，擔心染疫而未有送他回校。爸爸對兒子缺課表示，

在家有人教也可以，要是沒有人教他，這麼久還不去學校就不行了。

後來，爸爸再也聯絡不上保母，便向媒體反映。

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抖音帳戶一直有更新

可是，媒體發現「小馬雲」在抖音的4個帳戶「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，每天更新，記錄小勤的生活日常，更顯示他已人不在江西，到山東、廣地等地遊玩。

▲ 抖音帳戶每天更新。（影片截圖）

▲ 抖音顯示小勤與保母的日常生活。（影片截圖）

年老爸爸寄託無望

現年60多歲的爸爸只好將寄託放在劉長江身上，至今仍記著他承諾幫助小勤考上大學，將來會聘請他工作，但目前來說希望比較渺茫，

一家人還靠我耕種生活，有機會我肯定要送兒子出去，他還小，我們家沒有好條件，我相信兒子在外面吃得好一些。

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責任編輯：王明芳