【諱疾忌醫】母患乳癌遭狠父抛棄　28歲女兒胸有硬塊憂悲劇重演延醫11個月確診乳癌末期

▲ 母親患乳癌遭狠心父抛棄，28歲人妻胸有硬塊憂悲劇重演，延醫11個月確診乳癌末期。

有病切勿諱疾忌醫，以免錯過治療的黃金時間。台灣一名28歲女子發現左邊乳房有一個小腫塊，但拖延了11個月才求醫，檢查後確診乳癌末期，經醫生了解後，才得知她遲遲不肯求醫，原來隱藏著一段傷心往事。

台灣外科醫生陳榮堅於節目《醫師好辣》中分享病例，指一名28歲女子走進診間時相當緊張、焦慮，甚至一度想轉身離開。護士請她到隔壁房間準備，以便醫生進行檢查，但她卻拖了5分鐘才準備好。

陳榮堅為女子檢查時發現，她的左邊乳房長有一個12cm的腫瘤，更流出組織液，病灶嚴重，最終確診為乳癌第四期，且有擴散跡象。在陳榮堅詢問下，才得知女子於10至11個月前已經摸到硬塊，但一直拖延不敢求醫。

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幸好女子經過電療和化療後，腫瘤逐漸縮小，亦與醫生建立了互信關係，才向醫生道出延遲求醫的原因。原來她的媽媽和祖母都患過乳癌，爸爸更因媽媽患癌而抛棄她們一家，這段童年經歷為她留下了陰影，現在她已為人妻，故深怕自己確診後，丈夫會離她而去。

為隱瞞病情，女子與丈夫歡愉時都會穿情趣內衣，並想辦法轉姿勢，避免丈夫碰到左邊乳房。所幸丈夫知道她患癌後不離不棄，陪伴在身邊，在她抗病的路上一直予以支持。

陳榮堅指出，許多女性懷疑自己患乳癌時都羞於啟齒，但現今醫學進步，治療乳癌有很多方法，若及早求醫，或能在病情初期就發現，開刀後乳房外觀仍有機會保持完好。

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責任編輯：羅嘉欣