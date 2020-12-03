天文台今晨錄得15.9度入冬以來最凍　未來2天市區氣溫進一步跌至14度

▲ 天文台今晨錄得最低氣溫15.9度，屬今年入冬以來的最低紀錄。

受東北季候風影響，本港近日天氣轉冷，天文台今晨錄得最低氣溫15.9度，屬今年入冬以來的最低紀錄；至接近正午時份，天文台氣溫回升至19.5度，新界多區亦錄得不足20度，昂坪更只有14.1度。天文台料明日及星期六早上天氣相當清涼，市區氣溫下降至14度，新界再低2、3度。

根據天文台今日早上6、7時氣溫錄得僅15.9度，新界多區亦僅約14度，當中屯門、大埔14.5度、上水亦只得14.9度。至上午11時50分接近正午時份，天文台氣溫回升至19.5度，惟新界仍有多區錄得不足20度，昂坪更只有14.1度。

天文台預測，東北季候風未來數天為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，明日及周六(5日)早上天氣相當清涼，新界打鼓嶺料跌至11度、上水、大埔及石崗多區將跌至12度，市區氣溫下降至14度。

天文台料季候風將於下周中後期緩和，華南沿岸地區氣溫會逐步回升，本港下周初氣溫介乎17度至23度，下周中後期進一步回升至最高24度。

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記者：陳正怡