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【代母爭議】61歲媽媽為同志兒子做代母引爭議　無懼他人目光影片紀錄幸福家庭生活

健康 12:40 2020/12/03

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61歲媽媽為同志兒子做代母。

對一般同性戀伴侶來說，想組織一個家庭，只能靠領養或人工授孕。美國一名61歲媽媽去年自願成為同性戀兒子的代母，誕下女兒。他們的故事曾引起爭議，但這家人無懼他人目光，過著幸福的生活，更開設YouTube紀錄幸福家庭生活。

61歲媽媽成代母

美國內布拉斯加一名61歲的婦人Cecile Eledge，去年成為了兒子Matthew與丈夫Elliot的代母。當她知道兒子想與伴侶建立家庭時，她提出自己可以做孕母，當時其他家庭成員只是一笑置之。

但當Matthew與Elliot去看醫生時，醫生表示這是個可行的選擇。Cecile進行一系列測試之後，發現身體狀況許可，於是就由兒子提供精子，姐姐提供卵子，並將受孕的胚胎植入子宮內。她形容證實懷孕時，是「令人歡喜若狂的時刻」，又指整個懷孕過程都很順利，最終在去年3月誕下女兒Uma。

無懼世俗目光

Cecile在懷孕過程中曾遇到一些阻礙，例如保險公司以她懷的不是自己的孩子為由，拒絕支付她懷孕期間的醫療費用。Uma的出世紙亦只有Cecile與兒子Matthew的名字，因為當地法律指定「母親」一欄必須要寫上產子的人。Matthew又指，自己和家人經常聽到外界的批評，但他已經學會不要過份緊張：

我們始終有一個家庭，有朋友，有一個支持我們的社區。

點擊看Uma可愛照片：

    點擊圖片放大
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現時Uma已經一歲，父親亦不時在Instagram不時公開女兒的相片，甚至設立YouTube頻道紀錄家庭相處點滴。Matthew曾在一個帖文中寫道，在Uma出生之前，他曾害怕自己沒有「母性」，但在抱起她的第一秒，所有焦慮和不安都被愛消除，令他立即有信心成為她的父母。

一家三口的YouTube：

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責任編輯：王明芳

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