【正能量】退休酒樓經理變身舞蹈教師服務長者　60歲港媽勁甩43磅脂肪施展一字馬

▲ 子女長大，Elaine也開展自己的人生下半場，從減肥開始，到服務長者。

一般事業型女性都不願意放下身段，回家乖乖做家庭主婦。葉尹甯（Elaine）年輕時，是酒樓中菜部經理，就算生下兩個女兒，也沒想過辭工不幹。直至女兒不交功課，被老師投訴上課不留心，Elaine才告別職場，專心在家相夫教子。

身為兩女之母，許多母親都經歷過，小朋友吃不完的飯菜，不想浪費，都「倒落自己的肚中」，結果35歲時，Elaine體重已達170磅。「我到康文署學健體操時，就是想減肥，希望瘦啲、線條靚啲，但只減到少少，只有5磅。」

2013年，她又走去學排排舞，學了3個月，體重慢慢跌，加上在家中也有練習，飲食又較清淡，結果由160磅減至145磅，甚至可以做到一字馬。

最重要是有恒心放鬆大腿內側肌肉。我都希望帶出一個信息：我60歲都可以做到一字馬，我得你為何唔得？

▲ 要像Elaine這樣拉鬆大腿內側，才可以做到一字馬；而她每晚也會在床上拉筋20分鐘，讓自己睡得香甜。（湯炳強攝）

2018年，她又報讀了香港教育大學「樂為耆師」專業課程，希望多了解高齡學習者的心理、興趣和需要，可以應用在與老友記溝通上。但因為要做功課有壓力，而且她家住港島區，每周要來回大埔上堂，結果10個月下來，她的體重成功由145磅減至130磅。

「由於我會教班，作為老師，形象很緊要。」決心減肥keep fit的她，除了做運動外，她晚上是不吃飯，只吃魚及菜。

我通常吃卷心菜及油麥菜，不加油、鹽、豉油，已吃了好幾年。

減肥最重要是有恒心，今天Elaine保持127磅的體重，而親朋戚友都稱呼她為「潮媽」，因為無論外形和心態，她都沒有與這個時代脫節。

育兒責任完成開展人生下半場

縱使Elaine不甘心做家庭主婦，也要等到女兒成才，才開始審視自己的人生下半場。

我覺得以前永遠都圍繞著女兒轉。做跟得媽媽多年，女兒總有一天長大，那我到時還有自己嗎？我仍可以是Elaine嗎？還是永遠只是某某人的媽媽？

因此當女兒長大，她便開展自己的人生下半場，報讀不同的課程。訪問時，她便拿著一大疊證書給筆者看——中國舞椅子橡筋毛巾操課程、肌力大使課程、精神健康急救（關懷長者版）課程、魔術課程及理工學院「友導共學」課程等，連大妗姐的課程，她也會去涉獵；但萌起服務老友記的念頭，原來是由於她父親。

服務老友記緣於父親

2018年，爸爸入了老人院。每當我去老人院探望時，發覺院內的姐姐許多時都無暇照顧，而不少老人家的親人又太忙少出現，令長者很淒涼。因此我照顧爸爸之餘，也會幫忙隔鄰的老友記，看看他們有甚麼需要。

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正是基於看到老人家的需要，加上父母有病痛，自己又不懂幫他們按摩紓緩，因此她有志在關懷長者方面鑽研，從中亦學習到與老友記溝通的技巧。

「我教老友記做運動時，不會叫她們做婆婆，她們會覺得叫老了，要叫『靚姐』，又或者掉返轉叫『妹妹』。如果是伯伯的話，可以問他想叫他做Uncle、叔叔還是弟弟？他們會說：『當然是弟弟啦！』如果你叫他們做『靚哥』，他們還會卡卡笑。」

她在耆英中心服務的這班長者，平均60-80歲，教他們做毛巾操、椅子舞之餘，她也會一眼關七，留意各人的反應，將從精神健康急救課程學到的東西，套用在其中。「有時見婆婆神情憂鬱，我落堂就會告訴姑娘，叫她留意下。下次再來上堂，我就會問姑娘跟進情況如何，她會話：『不是憂鬱，是仔女激親，所以唔開心。』」

Elaine也曾遇到一些覺得食鹽多過你食米的阿伯，做運動時會與你做相反的動作。「有個阿伯遲來早走，我反手他就拍手，怕他影響其他同學，就會叫他坐前面，並且告訴他，你喜歡拍手，下一個動作就是拍手，慢慢引導他跟大隊。」她也試過有婆婆突然做做下運動喊，不知是甚麼原因，她都會轉告中心姑娘，叫她多加留意。

學魔術為逗老友記一笑

因為喜歡跳舞，又學過許多課程，有一天，Elaine靈機一觸：「我為甚麼不去學埋魔術，去氹長者開心呢？」於是學成後，她每次在中心教班時的最後10分鐘，她都會表演魔術。「眼見有許多自殺、跳樓的報道，我希望老友記不要經常想著負面的事情，我希望能帶給他們正能量。」

▲ 將魔術結合舞蹈，Elaine希望將歡樂帶給老人家。（圖片被訪者提供）

可惜因為疫情關係，到社區中心、耆英中心教班的活動都停止了。

最後一堂，有婆婆握住我的手喊，說：「你為何不再來啊？」我說：「不是我不想來，而是為你們的安全著想。當疫情完了，我就會回來啦！」

其實疫情前，她又會在聖誕節組織一班義工去老人院派禮物，表演魔術及舞蹈，並且留意老人家的需要，預備禮物派給他們。「我們會預備廁紙、毛巾、毛巾襪送給老人家。廁紙最緊要，中心姑娘話送一舊就夠，我們會送一條；而毛巾可以抹手，又可以墊枕頭，而毛巾襪就是怕他們冬天不夠暖。」

已經步入人生下半場，Elaine深深明白自己也會有衰老的一天。

我本身有信仰，我覺得自己的恩賜是唱歌、跳舞，所以我會將我的恩賜發揚光大，希望娛人娛己之餘，我歡樂時你也歡樂！

記者：何小雲