黎智英涉欺詐提堂申保釋被拒　還押至明年4月再訊

▲ 黎智英今早由警車押解到西九龍裁判法院應訊，大批傳媒在場採訪。（梁偉榮攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英、財務總裁周達權及行政總監黃偉強，早前被指涉違反《港區國安法》被捕，昨(2日)被落案起訴，3人涉嫌欺騙香港科技園公司，在租契沒有容許的情況下，把《蘋果日報》在將軍澳工業邨租用的部份範圍，租借給力高顧問有限公司。3人被控1項欺詐罪，今（3日）被押解到西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯。案件押後至2021年4月16日再訊，周獲准以現金及人事共40萬元保釋，黃獲准以10萬元保釋，黎申請保釋被拒，須還押候訊。

被告黎智英（73歲；公司董事）、周達權（63歲；公司董事）及黃偉強（59歲；行政總監），被控1項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

控罪指，香港科技園公司與《蘋果日報》印刷有限公司，在1999年5月25日訂立了租契，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間欺騙科技園，即隱瞞該租契沒有容許使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所一事，及虛假地表示該租契容許使用該處所。

案件今提堂，3名被告暫毋須答辯。控方申請案件押後，以待案件進一步調查，指案件相當可能會轉介區域法院審理，控方反對3名被告保釋候訊。

裁判官押後案件至2021年4月16日再訊，批准周以現金人事共40萬元保釋，黃則以現金10萬元保釋，兩人期間不得離港及須每星期到警署報到1次；惟裁判官拒絕黎的保釋申請，黎須還柙候訊。

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記者：王仁昌