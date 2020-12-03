【言語傷害】被家人說話刺傷自尊決意搬走 家人相處切忌「以熟相欺」

「海寧，我哭了一整個早上，眼睛都腫了！」好友忽然來電。

「發生何事？」我大吃一驚。

她把事情一五一十告知。啊！原來她和家人在言語間有所誤會，她感到被家人污衊，滿腔屈辱，氣得淚如雨下。

家人看我不順眼，我覺得自己在家已不受歡迎，也不想再看他們的面色。我決定搬走，離開這個家。

我知道你有經濟能力，可以獨立生活，也明白你被家人的說話刺傷了自尊，感到無地自容。但這一點誤會，其實可以找機會化解。一家人，當真需要弄到傷痕纍纍，以滿盤落索的局面收場？

無心快語或衝口而出的妄話，全是一道道的傷口，傷痛過了，傷痕仍在。親人是天賜，親情卻非必然。家人相處，切忌「以熟相欺」，否則只會大傷感情。

在愛情、友情甚至親情中，一些芝麻小事或雞毛蒜皮瑣事，可能是一個小挖苦、一個戲謔，甚至一個眼神，本不值一提，它們卻有本事腐蝕我們跟伴侶、好友或家人的關係。積少成多的不滿與反感，到了某刻，便如火山爆發，一發不可收拾。即使能收拾爛攤子，關係只會愈見疏離，分道揚鑣可能只是日子的問題。

朋友或伴侶可以選擇，但家人受血緣相連，難斷難捨，要剪除也不易。我們要時加提醒自己避免「以小傷大」——微小的無心之失，巨大的骨肉傷害。

媽媽仙遊後，我們八兄弟姊妹之間變得更客氣，相處時多了說「謝謝」、「感謝」、「麻煩你」、「辛苦晒」。感情沒生疏，反而更穩固。只因人愈長大，愈體會親情的可貴，愈明白以熟相欺的可怕。

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