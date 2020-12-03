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【有線裁員】新聞部高層聯署就冒犯言論致歉　承諾未來2年新聞部不裁員不減薪

社會 12:34 2020/12/03

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有線寬頻早前宣布進行架構調整，約100名員工受影響，其中新聞部裁走40人。（資料圖片）

有線寬頻早前宣布進行架構調整，約100名員工受影響，其中新聞部裁走40人。4名新聞部高層包括新聞及公共事務副總經理謝燕娜和許方輝，及新聞及公共事務總監陳興昌和李臻今日（3日）聯署發聲明指，對於近日新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感到冒犯的言論，深感抱歉，又承諾有線新聞編採方針維持不變，在未來2年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪。

聲明指，對於近日新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感到冒犯的言論，4人深感抱歉，又指本港傳媒經營環境日趨困難，再加上近期的社會狀況和疫情影響，公司的經營更為嚴峻。為了令有線新聞得以繼續維持，不斷向公司管理層爭取，盡量把架構重組對新聞部的影響減至最低，對仍有40名同事離感到遺憾zxad 

離職同事名單是由他們4人及人事部共同商議訂下，又明白有關決定並非十全十美，而過程中與各部組主管的溝通可以做得更好。他們重申，架構重組的目 的，是希望新聞部能達致人手和資源共用，加強各部組之間的相互協作，人手調配可以 拆牆鬆綁更具彈性，並透過這個新的工作模式，去繼續製作優質的新聞及公共事務節目，回饋觀眾。

他們亦得到公司管理層作出以下3項承諾，包括有線新聞的編採方針維持不變、在未來兩年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪，以及積極提拔有潛質的同事，重新檢視各人的職級及薪酬安排。

聲明又指，縱然傳媒的前路不易走，4人希望各位同事能一如既往謹守崗位，發揮新聞工作者的專業精神，承諾會加強與各部組的溝通，繼續做好有線新聞。

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記者：陳子謙

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