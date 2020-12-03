【衝上雲霄】黎燕珊空姐女兒拒入行　感激仔女為自己帶來正能量【多圖】

▲ 黎燕珊與女兒感情甚好。

有指TVB將於12月26日以《衝上雲霄》為題舉行選秀節目，招攬航空業界有才之人為TVB招募新面孔。有網民推薦黎燕珊的大女劉詠詩（Wynce）參選。

遺傳黎燕珊美人基因的Wynce現時任職空姐，黎燕珊曾推薦女兒選美，但Wynce無意入行。

至於TVB將舉辦以《衝上雲霄》為題舉行選秀節目，黎燕珊亦回應傅媒表示女兒也應該不會參加該節目。

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▲ Wynce任職空姐。（Wynce IG）

麥明詩緋聞男友參賽

不過Wynce正放無薪假期，黎燕珊母女二人打算在網上搞節目分享生活及打扮貼士。

雖然Wynce不會參加節目，但有傳麥明詩的緋聞男友機師Keith已成功入圍20強，將於節目中出現大展身手。

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偉大母親黎燕珊

黎燕珊與前夫劉永因為在1987年於亞視合作電視劇《成吉思汗》結緣，二人在1992年結婚，婚後育有一女一子。

後來有傳黎燕珊受劉永家暴，2000年，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女。

最終二人在2004年離婚，黎燕珊成單親媽媽肩負養大一對子女的重任。

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黎燕珊曾接受TOPick專訪時直言，單親媽媽之路不易行：「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」

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