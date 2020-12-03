【借題發揮】林作稱跟前度分手後同受情傷　出書教分手攻略被網民嘲抽水

▲ 林作聲稱出書分享分手攻略。

日前「狂野港姐」廖慧儀的前度男友Sam墮樓身亡，男方疑似受情困，對前度未能放下。而向來言論惹火的林作昨日（2日）於社交平台發貼文，他轉載了關於廖慧儀前度的報導外，更聲稱以前也曾受情困。

當年林作跟麥明詩分手後被指拖拉近兩年，他更打算以過來人身份推出《林作分手攻略》一書，他更寄語一眾「被分手」的人士：「每一個前度都只是一個錯誤，沒什麼好珍惜的。」

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▲ 林作近日轉職保險行業。

林作昨日於個人facebook轉載港姐廖慧儀的前度男友Sam墮樓身亡的報導，他又藉機「抽水」，聲稱打算出書教人面對情困，當中寫道：

兩年多前，我曾經飽受分手後的情緒困擾，做了很多傻事。我在認真研究了分手學後走了出來，並立志幫助很多不懂得面對分手的人。在過去一段時間依靠 #林作感情問題診所 服務成功幫助了不少人。 我再次承諾，會在儘快的未來推出 《林作分手攻略》一書。希望到時能夠幫到受情困的大家。 記住，為了和你分手的對方而難過，不值得。去他媽的所有前度。每一個前度都只是一個錯誤，沒什麼好珍惜的。

不過林作此舉令網民不滿，有網民嘲諷他「人地咁靚仔都搞成咁, 你買定保險係應該」，另外亦有人駡他刻薄。

林作跟麥明詩曾拖扯多時

其實林作於2016年跟「十優港姐」麥明詩結束3年情之後，一直都藕斷絲連，二人不時被拍到約會，拖拉近兩年才正式為戀情劃上句號。

2018年9月，林作於某時尚網站的Blog撰長文宣告分手，其後更於IG轉貼文章，文章開首已寫道「結束了一段數年的感情。早已分手，但藕斷絲連。」當時令人聯想起麥明詩。

▲ 林作近日跟裕美熱戀中。

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林作於文中指對女方一見鍾情，可惜當時他有女友，數年後二人終於走在一起，可惜林作不懂珍惜對方。

林作謂分手後跟前度仍是朋友，自己亦想過復合，不過沒想過對方提出分手的原因是：「因為你真的想出去玩。我只想對妳好。妳卻選擇跟媒體想得一樣——認為我是靠不住的……你四圍愛，我懂。滿足你的虛榮、空虛、寂寞、好奇，我懂。只是，今次，我希望對自己認真。」

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林作又謂每次聽到朋友說起前度的情史，自己也感覺難受，而經歷過此事後，他直言人生如上了一課，他寫道：「拒絕，是人生最難的一課，特別是我。或許就是要面對著你——我人生第一個真正讓我學懂愛的人，我才會學得會。」

不過，林作又曾向傳媒解釋，撰文所指的女友非大家想像中那位，又指專欄內容是虛構加上自身經歷，並稱自己曾有一位圈外女友，究竟所言孰真孰假難以揣測。