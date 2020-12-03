【香港小姐】廖慧儀舊愛Sam疑為情所困輕生　「狂野空姐」堅稱分手不涉及第三者

▲ 廖慧儀前度於昨日輕生，他留下遺書表示對廖慧儀的不捨。

有「狂野空姐」之稱的應屆落選港姐廖慧儀，本來與舊愛Sam愛得火熱，但入行後卻突然分手，昨日Sam更驚傳死訊，疑受失業及失戀雙重打擊下他墮樓亡。

之後，Sam的遺書被公開，長達千字的內容表達出舊愛廖慧儀的不捨。他指出廖慧儀在參選港姐入行後，獲得了一直以來想要的知名度，而他亦一直無限量支持她的決定。

【香港小姐】廖慧儀前度千字遺書曝光 Sam難捨舊情控訴女友背叛自己

▲ Sam在遺書中表達對廖慧儀的愛。（instagram圖片）

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疑涉第三者致分手

但當她的生活眼界拓闊後二人卻愈行愈遠，他又指廖慧儀多次瞞騙他外出與別人約會，更指失去她的生活非常難過，承受不起失去她的折磨。

Sam早前又曾公開指該名疑為第三者的人，是在節目《#後生仔傾吓偈》任主持的孔德賢，更叫他不要再找廖慧儀。

後來廖慧儀與Sam分手，Sam就出post怒罵廖慧儀：「 點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」

▲ 廖慧儀指自己與孔德賢少有聯絡。（instagram圖片）

之後廖慧儀就在IG Story貼文疑似反擊：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我Email。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我Whatsapp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出Post說我不是，話要畀世人公審我。」

Sam被網民指為恐怖情人，但他其後向傳媒否認事件。

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廖慧儀剖白分手原因

不過，廖慧儀自昨日Sam輕生後，就一直未對事件有回應。而孔德賢的IG更被眾多網民指罵他為間接的「殺人兇手」。

之後，有傳媒報道指，她在Sam輕生前曾剖白二人分手理由，她指二人分開只因性格不合，堅稱沒有第三者的介入。

她又稱，情感上他雖然未可接受，但理性上二人已分開，亦也有一段時間未有聯絡。她亦指，與孔德賢亦少有聯絡。

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