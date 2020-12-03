【世界第一帥】20歲藏族美少年「丁真」紅出國際　日本妹讚五官帥氣︰是童話王子【多圖】

▲ 藏族美少年丁真的靚樣紅到去日本，更獲中國外交部發言人華春瑩在twitter連發3帖文。

近期紅爆網絡的20歲藏族小鮮肉丁真，帥氣靚樣，由少女到大媽都被迷倒，近日他的名氣衝出國際，中國外交部發言人華春瑩都在twitter連發3個帖文，大讚丁真的笑容天真無邪。而丁真更深深打動日本妹的心，紛紛在twitter轉發丁真的帥氣片段，還吸引日本傳媒爭相報道。

日本ANN電視台日前報道，藏族美少年丁真在中國走紅的新聞，並迅速登上了「日本雅虎」的頭條及熱搜榜。

▲ 丁真年僅20歲。（微博圖片）

報道介紹了丁真為家鄉四川甘孜理塘的宣傳片《丁真的世界》，自丁真在內地網絡爆紅後，成為一股社會現象，前往當地的旅客更大增約兩成，亦帶挈丁真成為旅遊大使，有份穩定收入。

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港日台撞樣男星

一眾「㗎妹」對丁真的美貌感到驚為天人，有人認為他似日本男星妻夫木聰、成宮寬貴、竹內涼真和藤岡靛的混合版；不過香港女生認為丁真似木村拓哉初出道，更有人覺得他似莫少聰與林志願的混合版、金城武、年輕郭富城、周柏豪，甚至年輕張繼聰。有日本妹認為︰

素顏的話這相當帥啊！應該登上世界帥哥排行榜吧！

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㗎妹讚笑容自然好過小白臉

日本妹對丁真的帥氣五官讚不絕口，笑容自然，感覺人品也很好，更形容他是「童話走出來的王子」，與現在流行的韓風偶像相反，指個個都是一樣樣的小白臉。

▲ 好靚仔！（影片截圖）

現年20歲的丁真全名叫丁真珍珠，來自四川甘孜藏族自治州康巴藏族，一次出門準備購物時，被攝影師拍下帥氣一面而紅爆網絡，有指他當時是外出買杯麵，但已遭攝影師否認，解釋只是「很自然拍下來」。

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丁真表明無意入娛樂圈，更多靚相即睇【下一頁】。

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責任編輯︰林綺玲