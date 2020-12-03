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【潮物速報】全港首間限定Kakao Friends概念店　粉紅Apeach主題發售近60款全新精品

休閒消費 13:18 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

全港首間以Kakao Friends Apeach為主題的粉色概念店，將於12月4日至明年1月11日在尖沙咀The One開設。（The ONE提供）

Kakao Friends粉絲要留意啦！臨近聖誕，Kakao Friends主角們即將進駐尖沙咀The One，今次以Apeach做主角，開設全港首間「桃」氣主題概念店，不只有得打卡，仲有大量新款精品都有得買！

概念店以Apeach的粉紅色為主調，充滿少女心。有座椅、愛心及角色裝置任打卡，主角伉都換上了聖誕新裝！同場更有全港首個似顏繪KAKAO FRIENDS手機殼訂製平台，粉絲到場即可跟KAKAO FRIENDS角色同框出現在手機殻上，另有會場限定款，記得要訂！

（The ONE提供）

（The ONE提供）

同場亦有近60款Kakao Friends全新款式精品，包括Apeach地毯、咕𠱸、文具、鎖鑰扣，還有文具、日用品、衣物、家居用品等，更有獨家限定消費禮遇「The ONE‧KAKAO FRIENDS 2021 萌友相伴手記」及「The ONE‧KAKAO FRIENDS 快樂旅『桃』套裝」，數量有限，換完即止。想收藏的粉絲記得留意啦！

（The ONE提供）

【The ONE‧KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE】全港首間「桃」氣主題概念店

日期：12月4日至2021年1月11日

地點：尖沙咀彌敦道100號The ONE UG2中庭

記者：Panda

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