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【陪女抗癌】大女不明頭痛重現血癌細女苦況　媽媽憂惡耗再臨︰別忽視頭痛警號

育兒經 14:20 2020/12/03

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台灣資深女主持人楊月娥的細女戰勝血癌後，大女出現不明頭痛。

孩子出現不明頭痛，可能是身體發出的警號，父母要多加留意。台灣資深女主持人楊月娥育有兩個女兒，她近日分享細女戰勝血癌後，大女出現不明頭痛，甚至痛得無法站立，而細女確診血癌前正正出現頭痛症狀，令她擔憂惡耗再臨，並提醒大家別忽視頭痛問題。

綜合台灣傳媒報道，54歲的資深主持人楊月娥曾透露，細女小蓁在3年前年僅17歲時，確診急性前骨髓細胞白血病。她曾經一度自責是否自己未有好好照顧女兒，或遺傳了甚麼壞東西給她，幸好小蓁接受治療後成功抗癌。

大女菱菱頭痛到無法站立，在醫院接受檢查。（楊月娥fb）

大女頭痛到無法站立

本周二（1日）楊月娥在facebook以「頭痛的事」為題發帖，表示大女菱菱頭痛到無法站立，她看過好幾個醫生，也換了好幾種藥，最後還是決定為女兒掛急診。

小蓁17歲時確診血癌，媽媽陪她走抗癌路。（楊月娥fb）

她曾指小蓁確診血癌前，每天起身都喊頭痛，而且行樓梯會氣喘，亦出現不明瘀青、臉色蒼白的現象。媽媽最初以為女兒因功課壓力裝病，直至有一次小蓁在學校昏倒，送到醫院驗血才確診患癌。

因此當菱菱出現不明頭痛，她也不敢怠慢，決定帶女兒迅速求醫。她透露心聲︰

未知是最可怕的折磨？再一次拿出為母則強的潛力。

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細女戰勝癌魔 一家再遇考驗

小蓁罹癌痊癒，更獲選為2020年「十大抗癌鬥士」，將於12月20日獲頒發獎項，楊月娥一家四口以為漸入佳境，卻又陷入烏雲籠罩︰

不知道為何我又困在這裡？不知道考驗怎麼還找上我？不知道心臟要多大算勇敢？

小蓁患癌時，姊姊菱菱陪在身邊安慰她。（楊月娥fb）

她指事情沒想像中單純，正與家人攜手面對難關，又提醒大家注意健康︰

千萬不要輕忽「頭痛」要告訴你的事，不可得過且過，不要吃了止痛藥就算了，更不能自作聰明處理，因為「頭痛」真的是讓人很頭痛的事。

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責任編輯︰王明芳

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