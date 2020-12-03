【尋回真我】因變性被逐出家門變新西蘭小姐　奪冠後父親重新接納為女驕傲

▲ 因想變性被逐出家門，奪選美冠軍後爸爸終重新接納。

自信的人最美！新西蘭早前舉辦洲際小姐大賽，結果由一名菲律賓籍的26歲變性女子Arielle Keil奪冠，創下新西蘭選美新歷史！雖然她曾因變性而被逐出家門，甚至患上抑鬱，多次輕生，但如今她終捱過這段最艱辛的時期，並獲得父親重新接納。

Arielle Keil出生於菲律賓達沃市（Davao City），變性前叫Andrew。4歲時跟隨父母到新西蘭奧克蘭市（Auckland）定居。她表示，自己一直都很女性化，在學校也一直被欺凌，情況糟糕到一度要轉校。雖然不明白什麼是變性，但她自小就覺得自己男性的身體裏，囚禁著一個女孩的靈魂。

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我只知道我的靈魂是個女孩，我的存在就是為了成為一個女孩，而不是由出生時的身體所決定。

Arielle父母是保守的天主教徒，故要他們接納變性實在困難。他們漸漸發現Arielle吃不明藥物、皮膚變得光滑、散發女性姿態，有時更會化妝、穿高跟鞋。23歲時，Arielle覺得自己在錯誤的性別生活了太久，於是向父母坦白想做變性手術。當時，父母無法接受，並迫她作出選擇：「停止這一切行為，繼續做男人，否則滾出這個家。」

爸爸堅信我這樣的人絕對是邪惡的，但我已活在錯誤的性別中太久了，我不想把寶貴的歲月繼續浪費在這個錯誤的身體裏。

結果，Arielle就被逐出家門。這段時間，她沒有收入，深陷抑鬱症困擾。她表示人生有10多年都是在沮喪、焦慮、自殺的念頭中渡過，有次她幾乎死亡，幸得朋友救活。

每次自殺失敗對我而言都是殘酷的，因為我不想生存，也看不到生存下去的理由。但現在，我找到人生目標，今年也是首年我沒有嘗試自殺的一年。

後來，幸得一間教會收留，她努力工作賺錢，最後於今年1月花了1.5萬美元到泰國進行變性手術，包括乳房植入及再造陰道。

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當她後來見到新西蘭洲際小姐大賽時，她勇於參賽，更勇奪后冠。

我知道公開變性，意味世界上很多人會覺得我有病、是怪物，但每當我做決定時總會想到「如果我到了70歲，或將近死亡，這件事會否令我後悔？」答案很明顯。

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如今，她的爸爸已接受她「女兒」的身分：

爸爸現在完全接受我作為他的女兒，我從他臉上看得出來，他為我感到驕傲，而且是發自內心的。

她並希望媽媽將來也可接納她，為她驕傲。

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責任編輯：羅嘉欣