【心機女同事】老公受落年輕女同事叫Daddy　港媽怒斥姣婆有企圖︰覺得好嬲

▲ 港妻得知有年輕女同事叫丈夫做「Daddy」，擔心她跟丈夫有不尋常的關係。

同事間的稱呼有的是恃熟賣熟拉關係，有的稱謂卻像超越了界線。近日一名港媽在網絡討論區發文稱，有年輕女同事叫丈夫做「Daddy」，有感生孩子後跟丈夫感情變淡，擔心該名女同事圖謀不軌，疑跟丈夫有不尋常的關係。

32歲丈夫被後生女同事叫「Daddy」

該名港媽本周二（1日）在網上討論區「親子王國」發帖，指「老公女同事WhatsApp上叫我老公『Daddy』，係咪有問題？」。她表示，自己跟丈夫有共識可以查看對方手機，發現有女同事叫丈夫為「Daddy」，而且不止一次，所知道的有4、5次。丈夫32歲，該名女同事大約24、25歲，她形容那名後生女同事︰

老公職場同事，舊年開始共事，我見過兩三次，細我老公7、8歲。知道我哋生BB、送咗禮物比BB。

夫妻生BB後感情轉淡

港媽有感近期跟丈夫感情有變，擔憂老公在外遇誘惑、有女同事「埋身」，認為該後生女同事的行為超越了同事界線。

近期我同老公無咩傾偈，覺得感情淡咗，無咗未生B之前嘅熱情。今日諗起WhatsApp對話「Daddy」 覺得好嬲，有咩理由妳叫人地老公Daddy？真係想代老公block咗佢！

有網民提出是否該女同事想用這些「關係」恃熟賣熟，以取得工作便利，又或扮細等多些人幫手和憐憫。該港媽補充指︰

丈夫不算leader，不過人好nice，做得耐做得嘢，老細鍾意個款。

她有跟丈夫提及有關稱謂「Daddy」過位，丈夫卻受落不以為然，解釋「佢話同事叫下啫。」丈夫認為只是職場禮儀文化，沒有問題。

斥女同事是姣婆

有網民批評該女同事是「姣婆」，港媽認同。有網民留言︰「最憎女人周圍搵男人認Daddy、,契哥、兄弟、男閨蜜……全世界男人都同佢有關係咁」、「男人都喜歡做強者保護弱者，做女人咪扮弱者等啲男人幫囉！收兵」等。

有些網民問及丈夫有否異樣，如會否多了出街、對小朋友都由關心變不關心等，以及問︰「咁你老公係咪叫佢BB先」、「要睇埋語氣態度， 好豪邁咁講一聲daddy同雞仔聲咁講都有啲唔同」等。另有網民安慰表示不用多疑，指「樓主老公又唔係可以做人sugar daddy嗰種」。

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責任編輯︰王明芳