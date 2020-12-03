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【永不放棄】四肢行動不便嘴巴含木棍打字　女生10年創作200萬字小說盼望出版

親子 16:21 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

四肢行動不便的張露露平日以嘴含著木棍打字，完成約200萬字的小說，盼望有機會出版。

四肢行動不便，不會成為追逐夢想的阻礙。河南27歲女子張露露，出生時因早產導致腦部受損，四肢無法正常活動。肢體不便無礙她的「作家夢」，張露露10年來堅持用嘴巴含着木棍，在鍵盤上打字，近日完成約200萬字的小說，盼望有機會出版。

綜合內地媒體報導，張露露平日以嘴含著木棍打字，用下巴移動滑鼠來進行創作。長時間下來，嘴巴經常磨出血泡，木棍也要定期更換。母親表示，女兒在早產後被判定腦幹受損，四肢行動不便，就讀幼稚園及小學的時候，每天都會背她上下課。

張母形容女兒記性特別好也很聰明，而且愛看書，希望成為作家。張露露坦言，希望能與其他人一樣正常生活，但不覺得自己特別辛苦。她使用父親特別削製的木棍，一分鐘約能打100字，但敲到空白鍵時經常會打滑。

現時張露露每日會花兩小時創作，大概可以寫出2000字，剩下來的時間就是用來看書。她在十年間寫了約200萬字的小說，盼望有機會出版。

對於女兒的身體狀況，張母以正面看待，「只要是一條生命，我就要好好保護她、愛護她，再難，我也要堅持。」

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責任編輯：王明芳

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