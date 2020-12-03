【食用安全】吃外賣驚見活老鼠餐廳欲賠償了事　記者餐廳直擊目睹老鼠飛馳而過

▲ 南韓有市民吃外賣時發現盒內有活老鼠。

吃外賣吃到老鼠，真的令人沒口胃。近日南韓電視台MBC報道了一則嚴重食物衞生事件，首爾有公司職員上月加班時叫外賣，豈料打開外賣盒，撥開配菜，卻發現有一隻活老鼠躺在裡面，最後向食品醫藥品安全處舉報。事後MBC的記者到餐廳直擊現場情況時，恰巧有一隻老鼠在廚房飛奔，惟餐廳職員矢口否認。

據MBC報道，事發當日為11月25日，該公司有8名職員向一間連鎖豬蹄店點外賣，但當他們打開一盒配菜，撥開盒內的韭菜後，竟發現一隻活老鼠在裡面。舉報者指：「外賣來了，我正吃得津津有味。有位後輩翻一翻韭菜，就有一隻老鼠出來了。」

MBC指，外賣盒是密封的，老鼠在運送過程中難以進入。舉報者向餐廳投訴，起初店長只打算派人收回食物，令他們大感憤怒，一度爭持不下。後來，店方職員直接來到舉報者的辦公室，表示願意賠償100萬韓圜的餐飲費用及醫療費。惟舉報者認為事態嚴重，不能就此了事，拒絕賠償方案，要求該餐廳總公司採取行動。不過，餐廳總公司表示無能為力，請舉報者與分店自行解決。

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事後，MBC《Newsdesk》節目的記者到涉事餐廳採訪，看了當時送外賣的閉路電視影片，而餐廳職員亦在旁描述當日的情況，但無特別發現。就在此時，記者看到一隻老鼠在廚房地板飛奔而過，表示「這裡真的有老鼠」，惟餐廳職員否認：「不是，沒有的」。

據指涉事餐廳由一間著名防蟲害企業管理。事後舉報者把老鼠的屍體交給食品醫藥品安全處，當局上月到現場調查。當局表示，涉事餐廳已承認做錯，將被罰款50萬韓圜。不過，當局仍未查出老鼠是如何進入食物的。連鎖餐廳總公司表示，將委託警方調查來龍去脈。

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責任編輯：羅嘉欣