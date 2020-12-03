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【定額罰款】違反限聚令、口罩令等違例定額罰款擬提高至一萬元　專家認為有理據

社會 14:25 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

二人限聚令在昨日（2日）生效。（黃建輝攝）

消息指今日（3日）新增大約92宗確診個案，本港進入第四波疫情，新一輪防疫抗疫措施昨日開始，有關最新安排，即看：【下一頁】

消息指行會同意將違反限聚令、口罩令等違例定額罰款提高至一萬元，不過也有人批評是向基層市民「開刀」，港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目中指出，目前疫情嚴重，加上有不少人不守防疫規例，認為提高罰則是說得通，但關注執法時的合理及一致性，希望當局公布發出定額罰款的數字。

對於政府計劃設立「指定酒店」讓回港人士接受檢疫，他認為是有用處的措施，但認為要配合由專人負責採樣，以及要求抵港人士在完成檢疫前作健康申報，避免走漏。

至於澳門當局昨日公布新冠肺炎應急疫苗在今年年底前到位，何栢良指澳門應對防疫工作一直較香港快，相信澳門政府很早時間已接洽多間生產商，簽訂合約，因此短時間獲得疫苗。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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