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機管局變招引入無人駕駛巴士　來往機場島及東涌市中心最快2027年啟用

社會 16:49 2020/12/03

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機管局盼2027/28年度，引入無人駕駛巴士，接駁東涌市中心至機場、大橋口岸及航天城一帶。（機管局圖片）

機場管理局向政府提出多項建議，盼發揮香港機場對本地經濟發展的功能，今日（3日）公布進一步詳情。機管局計劃利用無人駕駛巴士，接載乘客來往航天城、機場島、大橋口岸及東涌市中心，收費水平跟其他交通工具相近，料整個系統2027/28年度落成；機場禁區明年中起，會先試行以無人駕駛巴士接載員工。

即睇香港機場未來十年發展趨勢：

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機管局今年中宣布，中止研究興建穿梭鐵路，來往未來港鐵東涌東站至機場島。取而代之，今日宣布將引入約20座位的無人駕駛巴士系統，沿機場島東側的3.8公里沿海海濱道路，來往東涌市中心至機場航天走廊一帶。

無人駕駛巴士系統日後將外判予承辦商提供服務，機管局計劃首階段先啟用人工島至SKYCITY航天城段，2024年落成。而來往機場島至東涌市的整個系統，最快2027/28年度啟用，屆時料每小時可載客5,000人次。

局方解釋，最快7年後才啟用整個系統，主要待立法通過無人駕駛法例。現階段機管局已於機場禁區，利用無人駕駛拖卡運送貨物；下一步預計明年中，試行以無人駕駛巴士接載員工。

《施政報告》提到，機管局將按照原定目標，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑系統，並預計2023年完成「高端物流中心」，及於2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目。

特首林鄭月娥於《施政報告》稱，這個善用機場毗鄰土地的創新構思，不單可為即將擴展的東涌社區提供更多就業機會和更好的生活環境，亦為整個北大嶼山注入新的發展元素和經濟動力。

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記者：李志強、吳卓峰

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